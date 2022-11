Gobernador espera que la ley del Censo se apruebe en el Senado sin obstáculos del MAS





28/11/2022 - 06:56:50

El gobernador Luis Fernando Camacho, espera que las autoridades del MAS en el Senado no pongan trabas en el debate y se logre la aprobación de la ley del censo en esta instancia, dado que ya fue aprobado el documento en la Cámara de Diputados. "Esperemos que los senadores estén a la talla y puedan aprobar lo antes posible la ley porque ese es el mandato del pueblo cruceño como lo hicieron en la Cámara de Diputados esperemos que así sea en el Senado. El Comité ha dado un cuarto intermedio porque hay esa duda del MAS en que no tiene palabra", expresó el líder opositor a tiempo de resaltar el trabajo de los asambleístas nacionales de oposición. Camacho, ratificó que desde este lunes se empezará a trabajar en la búsqueda de personas notables que conformarán la comisión que hará la evaluación de la relación económico político social de Santa Cruz con el Estado boliviano. Al finalizar, minimizó las críticas por parte de autoridades del Gobierno frente a la movilización del pueblo cruceño. "El MAS es así, critican si hacen y si no también. Lamentablemente la calidad de mandatarios que tenemos no parecen hombres de Estado, sino hombres de sindicatos que andan buscando confrontaciones y generando desviar la atención de la ciudadanía", dijo.