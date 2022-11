Su casa fue atacada con piedras y petardos: Rómulo Cálvo en el ojo de la Tormenta por suspender el paro





26/11/2022 - 17:50:48

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha quedado en el ojo de la tormenta luego de haber ordenado que se levante el paro que ya llevaba 36 días reclamento censo, en momentos en que ni siquiera la exigida ley ha sido aprobada en todas sus instancias. Uno de los primeros en protestar fue el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, quien reprochó este sábado la decisión del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, de “declarar un cuarto intermedio” en el paro indefinido y dijo que se “rifó la lucha del pueblo” poniendo en evidencia, otra vez, la división al interior del Comité Interinstitucional, registra la ABI. Molesto y rodeado por un grupo de vecinos y estudiantes, en el segundo anillo sobre la avenida Busch, Vargas dijo que se enteró por los medios de comunicación la decisión de levantar el paro porque no se lo convocó a la reunión. “¿Quiénes son los que han decidido? Que den la cara, bueno ahí había dos caras (Rómulo Calvo y Vicente Cuellar), que mínimamente tienen que hacer una reunión para que nos expliquen por qué ha tomado esa decisión, a título de qué se han atribuido la representación de todo un pueblo”, protestó. Vargas dijo que se ha “dejado a todo un pueblo que ha sufrido y que luchó en las calles” durante estos 36 días de paro, mientras otras “personas estaban en sus escritorios”. Les demandó que vayan a las rotondas y expliquen “qué es lo que han negociado”. “¿Cuarto intermedio para qué? ¿nos van a pillar de nuevo a nosotros? Nosotros no somos los muchachos de nadie. El pueblo merece respeto y una autoridad si se siente atemorizada pues tiene que dar un paso al costado, no puede rifar la esperanza, la lucha de un pueblo”, sostuvo. Dijo incluso que “si yo no tengo los pantalones, yo estoy hablando de mi persona, si yo en algún momento me siento presionado y no pudo resolver algo yo me voy, porque no puedo perjudicar al resto de gente, pero no pueden rifar la lucha de un pueblo entre dos o tres personas”. Una fuente le dijo a este diario, que la decisión de levantar el paro se debía a que más de 20 instituciones afines al Comité pro Santa Cruz habían pedido la suspensión de la medida y que confiaban en que el MAS aprobará la ley para que el censo se cumplan en las fechas establecidas. Minutos después de que Calvo hizo el anuncio, al igual que sucedió el 13 de noviembre, luego del cabildo, varios vecinos fueron a protestar a la casa del cívico reclamendo la suspensión del paro sin que se hayan realizado las consultas correspondientes a todos los sectores, publica El Deber. Armados con cohetes, piedras y palos, aproximadamente 80 personas, algunas de ellas con el rostro cubierto, atacaron la casa de Rómulo Calvo, presidente cívico, luego de que hacia el mediodía de este sábado se levantara el paro por el censo.

Además de estas acciones violentas, los agresores cortaron los servicios de agua y luz al domicilio, y empezaron a amontonar llantas y quemarlas, generando un momento de alta tensión. El líder cívico guarda arresto domiciliario y se encuentra dentro de la casa, a la que, además, rompieron los vidrios. El Deber asegura que desde el Comité Cívico desmintieron que se trate de ciudadanos disconformes con que se levantara la medida de presión por el censo. A primeras horas de esta mañana arribaron a la ciudad varios buses, que entraron por una propiedad en la zona de Los Lotes, y por donde se dice, ingresan los grupos de choque. Con el paso de las horas llegó un poco más de gente, que sigue tirando piedras, pusieron llantas y quieren destruir la caseta del guardia, que es de madera, para prenderle fuego. Los vecinos de la calle aledaña salieron para ayudar, pero la mayoría son mujeres. La escolta policial, por el arresto domiciliario, está dentro de la casa, según el escolta, ya llamó y avisó sobre las agresiones, pero no hay respuesta ni auxilio. Desde el Comité también informaron sobre amenazas de toma del Comité Cívico, que ya se encuentra reguardado, indicaron que otro grupo acudirá para auxiliar a Calvo. La ABI dice que gente en los puntos de bloqueo pedían que “el señor Calvo y todas las personas debían hacer un cabildo para ver qué piensa el pueblo y no tomar así no más una decisión y decir ‘gracias al pueblo’, ‘no sé qué no sé cuánto’, un montón de cosas que no vienen al caso”. Con megáfonos en mano, otro de los vecinos pedía que Calvo renuncie al Comité Pro Santa Cruz, mientras otros anunciaban que el paro se mantendrá pese al anuncio del cívico. En algunas zonas de la capital cruceña, los vecinos se negaron a levantar los puntos de bloqueo y se generaron enfrentamientos con quienes querían transitar.