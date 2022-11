Arias espera que Senado siga rumbo de Diputados y no obstaculice aprobación de ley del censo





27/11/2022 - 10:19:57

El alcalde de La Paz, Iván Arias, espera que la Cámara de Senadores siga el rumbo de Diputados, que esta madrugada aprobó la ley del censo y envío el proyecto de ley a la Cámara Alta, y no obstaculice su aprobación para la pacificación del país. “Es una buena noticia, para pacificar el país, eso demuestra que los bolivianos cuando queremos nos podemos poner de acuerdo sin necesidad de mucho conflicto; ahora el desafío está en el Senado y esperamos que en el Senado no se hagan los locos y aprueben rápidamente, y siga esta senda de pacificación y así entramos a diciembre pacificados, pensando en la familia, pensando en la economía y en la reconciliación entre bolivianos”, afirmó Arias. Arias afirmó que con la aprobación de la ley del censo el país ganó. “Con lo que ocurrió en Diputados el país ganó y esperamos que le Senado siga el mismo rumbo; habría que tener certeza de que el Senado siga el mismo rumbo y no obstaculice esta aprobación de esta ley”, insistió después de la entrega final de la Av. Busch, donde se cambió la totalidad del asfalto, además de nuevas aceras, señalizaciones y mejoramiento en las jardineras. El burgomaestre también dijo que el país tiene que estar agradecida con Santa Cruz que en el día 36 declaró cuarto intermedio al paro cívico. “Creo que el esfuerzo que ha hecho Santa Cruz nos deja un gran legado y una gran certeza, tenemos fecha para el censo, fecha para distribución de recursos y esto (resultados) se va a aplicar para la nueva composición de diputados”. El alcalde Arias, uno de los impulsores del censo desde mayo con la realización del Foro Censo Por La Paz, afirmó que ahora se viene la batalla por la distribución de escaños en Diputados, pues la composición cambiará con resultados del censo, pondrá al descubierto que las ciudades aumentaron en su población. “Los escaños será otra batalla, hemos propuesto algunas ideas y vamos a plantear la modalidad de cómo distribuir los diputados supranacionales (nueve) no juegan ningún rol (en la Cámara de Diputados); deberíamos sumar a las regiones y no quitar a nadie”, dijo el alcalde Arias.