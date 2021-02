Un médico vende a un bebé recién nacido porque sus padres no podían pagar la factura del hospital





16/02/2021 - 10:49:02

Un doctor de Pakistán arrebató y vendió a un bebé recién nacido después de que sus padres admitieran que no podían cubrir los gastos médicos, informan medios locales. Según la Policía, la mujer de escasos recursos dio a luz a un niño en un hospital privado de la localidad de Tulamba, en la provincia de Punyab, hace unos días. Sin embargo, los padres del menor indicaron a los administradores del establecimiento que no podían pagar la factura. Frente a ello, el médico supuestamente le pidió a la pareja que vendiera a su hijo para saldar las cuentas. No obstante, cuando los padres rechazaron su propuesta, el doctor arrebató por la fuerza al menor y lo vendió a un hombre, identificado como Faisal. De inmediato, los progenitores alertaron a las autoridades y presentaron la denuncia correspondiente. Tras conocer los hechos, los agentes allanaron un hospital y detuvieron al acusado. Asimismo, las fuerzas del orden devolvieron el bebé a sus padres biológicos. A pesar del delito, el médico fue liberado poco después y según el reporte, la gerencia del establecimiento habría pedido a la pareja que no emprenda acciones legales en su contra.