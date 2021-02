Regalo de San Valentín al marido: Todas las fotos de mujeres a las que dio me gusta en Instagram





16/02/2021 - 10:08:58

Cansada de las flores y de las cajas bombones de todos los años, una estadounidense llamada Gloria quiso celebrar un Día de San Valentín algo menos tradicional que de costumbre, por lo que decidió hacerle a su esposo un regalo inesperado: las fotografías impresas de todas las mujeres a las que él había dado 'me gusta' en Instagram. La autora del ingenioso e irónico regalo, acumuló más de 14 millones de visitas en su video de TikTok, que tituló: "¿Qué le regalaste a tu hombre por el Día de San Valentín?" "Como todos comparten lo que recibieron de su pareja para el Día de San Valentín, pensé en compartir el mío", narra el clip mientras arma el regalo. "Le compré a mi esposo esta linda cajita y la llené con fotos de todas las chicas a las que ha dado 'me gusta' en Instagram. ¡Espero que le guste!" La mujer pegó las fotos en pequeños pinchos de madera, que luego clavó en un bloque para crear una especie de 'exhibición' de mujeres. Su regalo cosechó múltiples elogios por parte de los usuarios de la red social, que destacaron su ingenio y sentido de humor. "Apenas es febrero de 2021, chica, ¿podemos entregarte el trofeo a la mejor esposa este año?", escribió una internauta. "Necesitaría una caja más grande", bromeó otro usuario de TikTok. Sin embargo, otros sugirieron que Gloria estaba siendo "mezquina" e "insegura". Cabe señalar que el propio esposo reaccionó bien ante ese regalo tan inusual. Gloria publicó otro clip de TikTok que muestra el momento en que abrió la caja. "¿Qué demonios es esto?" dice el hombre entre risas, mientras ella se lo entrega. "Todas las fotos a las que le has dado 'me gusta' en Instagram", responde Gloria. "¡Oh, muy bien!", responde su marido, sonriendo. @gr93la What did you gets get your man for Valentine’s Day ?😁 ##fyp ##valentinesday ##messytiktok ##couplegoals ##crazy ##fypシ ♬ Bust Your Windows - Glee Cast