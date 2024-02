Diputados declara sesión en cuarto intermedio hasta el martes para la aprobación de créditos





23/02/2024 - 11:10:00

La Cámara de Diputados declaró este viernes cuarto intermedio en la sesión que prevé el tratamiento de proyectos de ley de créditos de inversión hasta el martes próximo, y organizaciones sociales de El Alto e Interculturales advirtieron que vigilarán que los legisladores aprueben las normas. La 57° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se inició el jueves a las 14h00, con un bochornoso incidente con la intención de los opositores de imponer que se traten primero los proyectos de ley de cesación del mandato de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, y de suspensión de plazos procesales. El diputado Jerges Mercado explicó que los cuartos intermedios se dieron en “busca del diálogo y para encontrar una fórmula” que permita avanzar en el tratamiento de los proyectos de leyes financieras que están en la Asamblea; sin embargo, se observó que los legisladores de la oposición y del ala radical del MAS sólo pretenden obstaculizar su tratamiento. “Todo el diálogo que hemos tenido ha sido insulso, no han querido acordar absolutamente nada y como verán se han dedicado solamente a obstruir. Lamentamos que hubo un grupo que se comportaron como vándalos, han tomado por la fuerza la testera, han humillado, maltratado a nuestra presidenta en ejercicio”, dijo Mercado. Mientras que, representantes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) El Alto y Fejuve Sur de la urbe alteña, y la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, aseguraron que “estarán vigilantes” para la reinstalación de la sesión legislativa hasta la aprobación de los proyectos de créditos. “Hoy más que nunca, nos unimos la familia Intercultural y la ciudad de El Alto para demostrar a los diputados que traicionaron a su pueblo, que traicionaron a su departamento (…), que no podrán perjudicar el desarrollo del país”, dijo por su parte el ejecutivo de los Interculturales de Bolivia, Esteban Alavi. Las organizaciones sociales exigieron a los legisladores afines a Evo Morales, de Creemos y de Comunidad Ciudadana a no obstaculizar la aprobación de los proyectos de créditos de inversión que son esperados por la población.