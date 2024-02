Ministro de Defensa dice que ningún país debe preocuparse por la relación de Bolivia con Irán





23/02/2024 - 07:34:52

Erbol.- Después de una versión de prensa de que el Gobierno argentino estaría preocupado por la relación de Bolivia con Irán, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que ningún país debería preocuparse por ese tema, porque el vínculo con los iraníes tiene fines pacíficos de cooperación en tecnología. La semana pasada, el periódico La Nación de Argentina publicó una nota donde se señala que en el Gobierno de Javier Milei crece la preocupación por un acuerdo firmado por el ministro Novillo con Irán para cooperación en temas de seguridad y defensa. Incluso afirma que “Teherán vendió al estado boliviano una cantidad de drones y lanchas, entre otros elementos de equipamiento militar”. La susceptibilidad de Argentina con Irán se explica también porque el Gobierno de Milei ha explicitado su apoyo a Israel en la guerra con Hamás, organización que estaría vinculada con Irán. Sin embargo, el Ministro boliviano sostiene que el interés de Bolivia es fundamentalmente la transferencia de tecnología. Mencionó que esto es particularmente benéfico para entidades académicas militares como la Escuela Militar de Ingeniería y el Instituto Geográfico Militar. Recalcó todo país es soberano para definir sus relaciones y que el vínculo que se tiene con Irán tiene fines pacíficos, por lo cual otros países no deben preocuparse. “A ningún país vecino, debe preocupar absolutamente a nadie. El Brasil tiene relaciones con Irán. Muchos otros países de Latinoamérica tienen relación con Irán. Las relaciones no siempre van a ser pues para buscar algún otro elemento que pueda preocupar o que pueda ser dañino. Las relaciones se buscan, y fundamentalmente lo hacemos siempre con muchos de los países, buscando cómo mutuamente podemos cooperar, podemos ayudarnos”, aseveró Novillo. También el ministro boliviano descalificó las declaraciones que pueda emitir Javier Milei, porque las considera incongruentes y controvertidas. “Cuando estuvo de candidato ha dicho un montón de cosas incoherentes, de opiniones que nadie esperaba. Cuestiona al Papa, insulta, luego le va a saludar. Entonces no nos extrañemos que Milei, en esta forma de ser tan controvertida, diga cualquier cosa; y, para nosotros, lo tomemos siempre con mucho cuidado lo que diga Milei, no vayamos a preocuparnos ni alarmarnos porque es una persona controvertida y en Argentina mismo ya lo conocen”, agregó.