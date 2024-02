Aprehenden a dos policías presuntamente involucrados en el robo de $us 4.600 de un equipaje en Viru Viru





22/02/2024 - 18:00:58

En las últimas horas se aprehendió a dos policías presuntamente implicados en el robo de $us 4.600 de una maleta en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. “Dos efectivos policiales fueron aprehendidos (…) por el delito de robo agravado, toda vez que fueron captados por cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, sustrayendo objetos y dinero”, informó la Fiscalía General del Estado. Se trata de los policías identificados como Roberto M. T. y Silvia C. M., que ahora están en celdas policiales en la capital cruceña. “La investigación que se inició de oficio y está a cargo del fiscal Luis Alba, que conoció el hecho a través de redes sociales, mediante un vídeo en el que una ciudadana asiática señaló que le habrían sustraído la suma de 4.600 dólares en su tránsito por dicho aeropuerto”, señala un reporte fiscal. La víctima denunció este hecho mediante un video difundido en redes sociales el pasado 14 de febrero, cuando realizó un vuelo desde Santa Cruz hasta Miami, Estados Unidos. El pasado miércoles, la estatal Boliviana de Aviación (BoA), mediante un comunicado, pidió investigar el robo del dinero. “Luego de revisar grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto, se ha verificado que el equipaje de referencia fue sometido a esos procesos de control, por ello se ha solicitado a la Dirección General de Aeronáutica Civil que inicie una investigación detallada para identificar al o los funcionarios involucrados y que se tomen las acciones pertinentes para clarificar lo sucedido, para posteriormente realizar la reparación del daño ocasionado a la pasajera”, señala un comunicado de la aerolínea estatal. La investigación preliminar estableció que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) podrían estar involucrados.