Bolivianos solo deben presentar cédula de identidad y certificado de antecedentes para acceder a visa de trabajo en Chile





16/09/2023 - 16:04:22

Los bolivianos que deseen acceder a una visa de trabajo en Chile sólo tendrán que presentar como requisitos la cédula de identidad y el certificado de antecedentes penales, informó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. La entrega de una visa de residencia temporal gratuita, a los migrantes de ambos países, fue acordada el viernes por los gobiernos de Bolivia y Chile con el fin de minimizar la migración ilegal. El documento no tendrá costo y su validez será por dos años. Blanco informó que ciudadanos de ambos países que no realizaron sus trámites y se encuentran viviendo en Chile o Bolivia, sólo necesitaran su cédula de identidad y sus antecedentes para obtener la visa, una vez entre en vigor el acuerdo bilateral. “Esta medida permitirá a los ciudadanos trabajar en territorio vecino de manera legal. El documento debe ser solicitado en el país de origen y será gratuito”, afirmó en declaraciones a Red Uno. El cónsul de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, precisó que “el acuerdo empezará a regir en los próximos días” y que sólo será necesario que las personas hagan la solicitud en el Servicio de Migraciones de Chile. “Antes se requerían contratos de trabajos previos y esas cosas, ahora no va a ser necesario, porque se pensó también que muchas de las personas que venían a trabajar, sobre todo en la zona centro sur, venían sin los contratos previamente suscritos, entonces esta va a ser una forma que también va agilizar a ayudar a esta migración, que es muy valorada y muy bien recibida en Chile”, explicó.