Diputado dice que 80 empresarios están detrás de la caída del banco Fassil y pide investigar a Evo por avalar a la financiera





26/05/2023 - 18:55:11

El Deber.- El subjefe de bancada del Movimiento Al Socialismos (MAS) en Santa Cruz, Rolando Cuéllar, informó que en su calidad de legislador, está investigando los nexos de al menos 80 empresarios cruceños en la caída del ex banco Fassil. El parlamentario señaló que incluso hizo dos peticiones de informe a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre la relación de estas personas con la exfinanciera que, según él, fue usada para el lavado del dinero. “Los nombres que estamos investigando sobrepasan las 80 personas, 50 empresarios están en la UIF, certificados con nombres completos, la ASFI también va a dar su informe, ya hemos presentando dos peticiones”, señaló Cuéllar. El banco Fassil fue intervenido el 26 de abril por la ASFI. El ente regulador realizó esta medida al detectar malos manejos en la financiera, en especial en la otorgación de millonarios créditos que violaban la Ley del Sistema Financiero. “Nosotros como diputados nacionales creemos que faltan algunos nombres empresariales. Estamos recabando más información para que formalicemos la demanda penal por terrorismo, han lavado dinero del banco Fassil. Estamos investigando los créditos”, sostuvo. El legislador señaló que los empresarios que accedieron a estos préstamos no pudieron justificar su capacidad de pago. Además, pidió investigar al expresidente Evo Morales porque, según él, fue durante su gestión cuando el Banco Fassil obtuvo la autorización para poder incrementar su capital y lograr un crecimiento exponencial. “Gracias el presidente Lucho y David se va descubriendo a esta organización criminal. La UIF y la ASFI entre 2017 y 2019, durante la gestión de Evo Morales, debe responder”, dijo. ASFI ve imperio no financiero El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, afirmó, en declaraciones a la agencia ABI, que esta institución se caracteriza por su “absoluta responsabilidad y transparencia” y aseguró que un imperio no financiero ocasionó la caída del Banco Fassil. Yujra señaló que los más de 50 empresarios cruceños que accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000 millones del banco Fassil lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, da cuenta de un “imperio de negocios” construido por personas que tenían participación en el directorio de la extinta entidad.