Harris, primera vicepresidenta de EEUU: Seré la primera mujer en este puesto, pero no la última





08/11/2020 - 09:28:44

Europa Press.- La primera vicepresidenta electa de Estados Unidos, según proyecciones de los medios, Kamala Harris, ha asegurado este sábado en su discurso de agradecimiento a los votantes que será "la primera mujer en el puesto, pero no la última". Harris ha agradecido a las mujeres que lucharon por sus derechos y por el voto antes que ella y prepararon el camino para que se convirtiera en la primera mujer en ocupar el segundo puesto más importante del país. También se ha dirigido a las mujeres más jóvenes, a las que ha agradecido que acudieran a las urnas, y a las niñas a las que les ha recomendado "soñar con ambición y liderar con convicción". La vicepresidenta electa ha comenzado su discurso citando al histórico activista por los derechos civiles y congresista estadounidense, John Lewis, que falleció este año: "La democracia no es un estado, es un acto, solo es fuerte por la voluntad que existe de luchar por ella". Para Harris, "el alma de Estados Unidos" estaba en juego en estas elecciones, que enfrentaron al binomio demócrata formado por ella y Joe Biden contra el republicano que ya ocupaba la Casa Blanca compuesto por Donald Trump y Mike Pence. "Durante cuatro años os manifestasteis por la igualdad y la justicia, por nuestras vidas y por nuestro planeta. Y luego votasteis y enviasteis un claro mensaje: elegisteis esperanza, decencia y verdad", ha dicho Harris a sus votantes a las que les ha agradecido los votos y el trabajo durante la campaña. Harris ha agradecido a Biden haber mostrado la "audacia" de elegir una mujer para acompañarle en su carrera presidencial y "romper las barreras del país" y ha asegurado que servirá al presidente como él hizo con Obama entre 2008 y 2016. "Hoy empieza el trabajo de verdad", ha concluido antes de dar paso a su compañero en la papeleta electoral y presidente electo, Joe Biden.