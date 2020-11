Donald Trump se niega a reconocer el resultado de las proyecciones que otorgan el triunfo a Biden





07/11/2020 - 14:02:18

Europa Press.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a reconocer el resultado de la práctica totalidad de las proyecciones de los medios estadounidenses que conceden a su rival demócrata, Joe Biden, la victoria en las elecciones, ha anunciado acciones legales para garantizar la legalidad del recuento y asegurado que los comicios "están muy lejos de terminar". En un mensaje publicado por su campaña, Trump afirma que "son los votos legales los que deciden al presidente, no los medios de comunicación", y anuncia para el próximo lunes el inicio de una ofensiva legal para garantizar "que el verdadero ganador se hace con el cargo". "El pueblo americano tiene derecho a unas elecciones honestas: eso significa contabilizar los votos legales y no contar los votos ilegales. Es la única forma de que la gente deposite su total confianza en las elecciones", según el presidente. Trump ha vuelto a asegurar que parte de la votación en algunos estados se ha desarrollado sin presencia de observadores del Partido Republicano en estados como Pensilvania -- una observación rechazada por las autoridades de este estado --. "No descansaré hasta que el pueblo americano tenga el recuento que se merece y se merezca lo que exije la democracia", concluye la nota.