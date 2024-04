Un histórico personaje de Los Simpson dejará de aparecer en la serie tras 35 años





24/04/2024 - 18:16:05

Infobae.- Un histórico personaje de Los Simpson dejará de ser parte de la serie luego de que se anunciara su muerte en el capítulo 765, el cual figura en la temporada 35 del show. Este misterioso pero querido protagonista, era uno de los mejores amigos de Homero y estuvo presente dentro de la historia de esta caricatura desde su estreno en 1989. El último episodio titulado “Cremas del día”, ha sido el escenario de despedida para Larry Dalrymple, cuya presencia en la Taberna de Moe ha sido una constante a lo largo de los años. La voz detrás de este querido personaje fue Harry Shearer, quien también da vida a otros personajes emblemáticos como Sr. Burns, Ned Flanders y Waylon Smithers. La noticia de su fallecimiento dentro del show televisivo ha causado un revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos han expresado su dolor por la pérdida de un personaje que, aunque no estuviera siempre en el centro de la acción, se había ganado un lugar especial en los corazones de la audiencia. Los comentarios reflejan la sorpresa y la nostalgia de los seguidores de la serie, que han visto cómo Los Simpson no solo han evolucionado a lo largo de las décadas sino que también han sabido mantener el interés mediante la exploración de las historias de personajes que, a simple vista, podrían parecer secundarios.

Quien era Larry Dalrymple dentro de Los Simpson Larry The Barfly, cuyo nombre completo se reveló como Lawrence Dalrymple, ha sido una figura silenciosa pero imprescindible en el universo de los personajes amarillos. A lo largo de los años, su presencia en el fondo de muchas escenas en la taberna de Moe ha agregado un sabor único a la serie, representando a uno de esos personajes que, sin tener un papel protagónico, se convierten en parte esencial del tejido narrativo de un programa. El episodio 765 no solo marcó el final de Larry en la serie sino que también ofreció una rara visión de su vida, añadiendo profundidad a un personaje que había permanecido en gran parte un enigma. Esta decisión narrativa ha sido aplaudida por muchos, ya que muestra la habilidad de Los Simpson para tejer historias conmovedoras y significativas en torno a cualquier miembro de su extenso elenco, demostrando que incluso los personajes de fondo pueden tener historias ricas y emocionales.

Larry es el más alto de los Barflies, tiene pequeños mechones de pelo negro y siempre viste una chaqueta roja. En el episodio “The Bob Next Door”, termina en prisión junto con Krusty el Payaso y Kirk Van Houten por una razón desconocida. Durante “Some Enchanted Evening”, Moe Szyslak se refiere a él como un cerdo, entre Homero y Barney. Larry se ve principalmente al fondo en la Taverna de Moe, generalmente bebiendo cerveza. También se le conoce como “el doblador de orejas”, se lo describe como triste, raro y habla muy poco. Es uno de los barfly junto con Sam el barfly. También tiene un aspecto muy tonto y borracho. Por lo general, también está en la esquina trasera del bar con Sam bebiendo cerveza. La partida de Larry se suma a una serie de movimientos por parte de los creadores de “Los Simpson” para revisitar y desarrollar más a personajes y tramas pasadas, en lo que algunos fans han llamado un renacimiento de la “Era Dorada” de la serie, que muchos consideran comprendida entre las temporadas 3 y 9. El retorno de personajes olvidados, como Jacques, el entrenador de bolos con la voz de Albert Brooks, señala un interés en honrar la rica historia de la serie mientras se sigue avanzando. La despedida de Larry The Barfly no solo refleja la evolución de “Los Simpson” como serie sino que también resalta la conexión emocional que los personajes, sin importar cuán pequeño sea su papel, pueden generar con la audiencia. Su fallecimiento ha revitalizado el interés en las historias de fondo de Springfield, demostrando que incluso después de más de tres décadas, “Los Simpson” sigue encontrando maneras de sorprender y conmover a sus seguidores.