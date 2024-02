La Paz: Cese en las lluvias permite encauzar las aguas de los ríos con más maquinarias





23/02/2024 - 12:04:15

La pausa en las precipitaciones pluviales desde el jueves permite a la Alcaldía de La Paz acelerar los trabajos de encauce de los ríos con las maquinarias pesadas. Al respecto, el alcalde Iván Arias destacó que ya no hay rebalses de agua de las represas, situación que permite realizar un mejor trabajo en los afluentes. “Claro, nos alegra, ha bajado también un poco el agua de las represas y eso nos va a permitir canalizar y tratar de llevar el agua por el centro del río, que es lo ideal. Pero era tan fuerte el agua que el río busca su cauce y ese fue el problema que hemos tenido. Pero ya estamos en Callapa, Caliri para salir y la gente siempre ve el problema, no ve el esfuerzo que hacemos”, dijo el burgomaestre este viernes entrevistado en Radio Fides. El burgomaestre paceño destacó el trabajo continuo que realiza la Municipalidad para terminar la variedad de trabajos que ejecutan sus obreros, muchos de los cuales están por concluirse, tales son los casos del talud caído en Jinchupalla o la rehabilitación de la Av. Gamarra en Pura Pura.

“Ya en Jinchupalla acabamos el día de hoy gracias al clima de ayer. Jinchupalla fue el evento más grande de caída de tierra que hemos tenido. Imagínense, hemos sacado 210 volquetas de tierra, realmente una masa de tierra que se nos cayó. Hemos habilitado ya la parte de Pasankeri, la avenida Téllez que también se generó un gran problema en la zona de alto tráfico. Estamos todavía con Pura Pura, esperamos arreglarlo hasta el día sábado esta situación. Y luego lo más fuerte es la zona de Caliri, Callapa e Irpavi”, dijo el alcalde. La primera autoridad de La Paz lamentó que en estas últimas tres zonas se hayan construido viviendas en terreno que no es apropiado para edificar, dado que no es suelo estable. Son casas construidas producto del “avasallamiento”, explicó. “Es un dolor muy grande, mi madre decía: ‘Casa propia aunque en la punta del cero’, y a veces hacemos eso, pero bueno también compramos cualquier cosa que a la larga nos cuesta dolor, lágrimas e incluso todos los ahorros de la vida. Y entiendo, hemos hecho todo lo posible, pero son zonas que efectivamente están sobre rellenos y no están sobre tierra firme. Y el río viene y lava, lava, lava y estos días está con intensidad (las lluvias)”, concluyó el alcalde paceño.