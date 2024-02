Universidad San Francisco Xavier obliga a sus estudiantes a censarse en Sucre





23/02/2024 - 07:52:54

La Universidad San Francisco Xavier está obligando a sus estudiantes a censarse en Sucre, bajo amenaza de que se constituye en un requisito para rendir el examen del primer parcial, según reporta el diario Correo del Sur. Según el diario, el rector, Walter Arízaga, afirmó que “quienes cumplen una actividad durante casi todo el año en Sucre deben ser censados en la ciudad (…) Se ha tomado la determinación de que todo estudiante debe presentar su boleta de haber sido censado en la ciudad de Sucre para presentarse al primer parcial”, informó este jueves el rector Walter Arízaga. Remarcó que los universitarios se benefician de los recursos de coparticipación tributaria al formarse en la capital y deben corresponder a ello. En el Consejo estaba sobre la mesa la propuesta de la Federación Universitaria Local (FUL) de aplicar una multa de Bs 1.000 a los universitarios que retornen a sus lugares de origen para el censo, pero ese punto fue rechazado. No obstante, el dirigente Sergio Vargas expresó su respaldo con la determinación asumida el martes y aclaró a este diario que se definirá un control interno, por ejemplo, mediante formularios, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no otorga certificaciones. El 23 de marzo, los censistas solo colocarán un adhesivo en la puerta de la vivienda visitada con la palabra “Censada”. El Rector anunció la participación activa de la Universidad en el Censo de Población y Vivienda tanto en el área urbana como rural. Por su parte, Vargas detalló que hay 13.000 universitarios registrados como censistas voluntarios en el INE, además de docentes. Dijo que el Consejo universitario también aprobó un incentivo de 10 puntos para los estudiantes que hagan el trabajo de censistas voluntarios, nota que podrán utilizar en dos materias que elijan. También se les otorgará un certificado de la Universidad. BECAS Por otro lado, el ejecutivo de la FUL, Ludwing Arancibia, informó que este año uno de los requisitos indispensables para acceder a cualquier beca estudiantil de la Universidad será haberse registrado como censista voluntario. “En la convocatoria para acceder a las becas estará el requisito de ser censista voluntario, es un requisito indispensable”, sostuvo. El dirigente señaló que San Francisco Xavier tiene 50.000 estudiantes. AGAMDECH El presidente de la Asociación de Gobierno Autónomos Municipales (Agamdech), Dorfio Mancilla, anticipó esta semana que no permitirán que la Universidad obligue a los estudiantes a ser censados en Sucre. “No vamos a permitir que nuestros jóvenes universitarios sean manipulados de esa manera”, enfatizó.