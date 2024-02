Gabinete da curso a crédito de $us 35 millones para el Camino Norte Integrado – Yapacaní en Santa Cruz





23/02/2024 - 07:19:32

El gabinete de ministros del presidente Luis Arce autorizó la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el "Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado - Yapacaní", por $us 35 millones. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, firmará con la CAF el contrato de préstamo por un monto de hasta $us 35 millones, refiere el artículo 2 del Decreto Supremo 5122, aprobado el 21 de febrero. Una vez suscrito el contrato de préstamo, deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Cumplido ese trámite, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas firmará un convenio subsidiario con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, como entidad ejecutora, y con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, como cabeza de sector, para la transferencia de los recursos, a solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. El repago de las obligaciones del crédito y el servicio de la deuda del contrato de préstamo estará a cargo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el marco de sus competencias. Los recursos de aporte local del "Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado - Yapacaní" estarán a cargo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el marco de sus competencias. El "Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado - Yapacaní" mejorará la calidad de vida de las comunidades y de productores rurales a través de la construcción de una carretera de longitud de treinta kilómetros, ubicada en el municipio de Yapacaní, que unirá la región norte del Departamento de Santa Cruz con el resto del país, mejorando el intercambio comercial, la conectividad y la integración, en el marco del Corredor Este - Oeste de Bolivia. La obra fue demandada por los pobladores a la Gobernación cruceña en marzo del año pasado.