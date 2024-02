Con voto de la presidencia Diputados aprueba crédito de $us 176 millones para la carretera Confital-Bombeo





23/02/2024 - 07:00:35

En una maratónica sesión y con la diferencia de un voto, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes el proyecto de ley de crédito de $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi en el tramo2B Confital-Bombeo. El sufragio quedó empatado en 50 votos por la aprobación y 50 por el rechazo, lo que obligó a la presidenta en ejercicio de Diputados, Verónica Challco, a emitir su voto y lograr la aprobación con un voto de diferencia del proyecto de ley de crédito. Inmediatamente después y en medio de agresiones verbales de legisladores, Challco declaró un nuevo cuarto intermedio en la sesión. La sesión empezó con un bochornoso incidente protagonizado por legisladores de oposición, quienes tomaron la testera de la Cámara de Diputados en su intención de imponer que se trate primeramente los proyectos de ley de cesación del mandato de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, y de suspensión de plazos procesales. Challco decidió fijar la agenda y no someterla a votación, como establece el Reglamento de Debates. En ese marco y en medio de incidentes empezó el tratamiento de los proyectos de ley de crédito, como fue parte del acuerdo político del 2 de febrero que viabilizó la aprobación de la ley de elecciones judiciales. El primer proyecto tratado y aprobado en la madrugada fue el referido al crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital - Bombeo”, suscrito el 28 de julio de 2023 y que modifica el monto de préstamo hasta 176.000.000 $us (Ciento setenta y seis millones 00/100 de dólares estadounidenses)”. En mesa están nueve proyectos de ley de créditos por más de $us 825 millones, para obras de desarrollo productivo, social y de infraestructura caminera. La ley aprobada pasó al Senado, para similar trámite de aprobación.