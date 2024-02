Gobierno garantiza subvención de los combustibles para evitar incremento del costo de pasajes





22/02/2024 - 20:16:17

La nivelación de pasajes en el transporte público es tuición de las alcaldías y no del Gobierno nacional, sin embargo la subvención de los combustibles está garantizada para evitar un incremento, afirmaron este jueves el ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño. Montaño y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se reunieron con ejecutivos de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, y Víctor Tarqui, para tratar, justamente, este tema de la nivelación de pasajes que demanda el sector con el argumento de la elevación del mantenimiento de sus vehículos. Según Montaño el Gobierno nacional no puede involucrarse en competencias de las alcaldías, porque la Ley de Autonomías establece con claridad las competencias de cada subgobierno. Montenegro coincidió con Montaño y afirmó que la demanda de los choferes debe ser evaluado en mesas de trabajo en el ámbito local. “El Gobierno siempre aportará con la subvención de los hidrocarburos. El Gobierno hace los esfuerzos para que este ítem no afecte a los transportistas ni a los bolivianos”, explicó. En Oruro hubo enfrentamientos entre usuarios y choferes que demandan el incremento del precio de los pasajes en la ciudad. Gómez destacó el trabajo coordinado con el Gobierno nacional y reconoció que la demanda es de tuición municipal. “Es responsabilidad de las alcaldías y ellos deben realizar los estudios”, apuntó y demandó a las alcaldías encarar estudios técnicos sobre sus costos de operación para nivelar el precio de los pasajes.