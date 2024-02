Transporte pide a las alcaldías responder con estudio técnico petición de alza de pasajes





22/02/2024 - 15:29:39

La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia pidió a las alcaldías que respondan con un estudio técnico su petición de subir el precio de los pasajes, debido al incremento de los precios de los repuestos para vehículos. Los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño; y de Economía, Marcelo Montenegro, junto a la dirigencia de esa confederación y del Transporte Libre Nacional, conversaron sobre la demanda del sector, en una reunión este jueves, en la ciudad de La Paz. Tras el encuentro, en conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, indicó que la posición de este sector es clara respecto al incremento de los precios de los repuestos para vehículos. “El Gobierno central nada puede hacer en este tema, son responsables las alcaldías”, dijo. En ese sentido, señaló que, en el marco de las normativas vigentes, como la Ley de Autonomías, este sector pide que todas las alcaldías del país respondan con un estudio técnico su petición de nivelar los pasajes. “Los pasajes sí o sí tienen que responderse mediante un estudio técnico que se está solicitando a las alcaldías, (las cuales) responderán si procede o no procede y los compañeros también vamos a demostrarles”, remarcó. En tanto, el Ministro de Economía señaló que este tema le compete al ámbito municipal y sugirió mesas de trabajo para tomar decisiones; en tanto que, el Gobierno nacional, hace “un esfuerzo muy importante” con la subvención en los hidrocarburos para que el precio de los pasajes no afecte al bolsillo de los bolivianos. “Son temas ya que les compete a los municipios. Uno y otro está queriendo llevar agua a su molino queriendo indicar que se va a subir los precios de los pasajes a nivel internacional, interdepartamental y no es así. Queremos dar la certeza, la tranquilidad a todo el pueblo boliviano en este aspecto de los pasajes”, añadió el Ministro de Obras Públicas.