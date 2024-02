Presidente Arce exhorta a trabajar de manera conjunta para no perder la batalla contra el narcotráfico





22/02/2024 - 14:20:24

El presidente Luis Arce exhortó este jueves a los representantes de países de la región del Caribe y de la Unión Europea, que participan de la Cumbre del Celac-UE, a realizar un trabajo conjunto y coordinado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y no perder la batalla, a la que calificó de “asimétrica”. “Hoy en día, el tema del tráfico de drogas se ha convertido en la pelea de un solo un país, pero que es un problema que atañe a todos; por lo tanto, este tipo de reuniones son las que nos van a conducir a un mejor camino para luchar contra este flagelo”, indicó el mandatario durante la inauguración de la reunión de alto nivel que se desarrolla en la ciudad de La Paz. Explicó que, en los últimos años, el tráfico de drogas sufrió muchos cambios y por ello, es necesario que la lucha contra este flagelo sea desde dos aristas: la producción y el consumo. Asimismo, calificó al narcotráfico como un enemigo asimétrico porque tiene “todas las ventajas” e incluso -en diversos países- llegó a incursionar en aparatos del Estado “para poder desde ahí generar y reproducir su actividad”. También alertó que el cambio de las drogas orgánicas a las drogas químicas representa un peligro para la salud y para la estabilidad de los países. “Si no estamos trabajando conjuntamente, corremos el riesgo de perder esta batalla asimétrica; por eso, para hacerla más equilibrada, necesitamos que la cooperación y el intercambio de información con los países que están enfrentado estos problemas sea mucho más ágil y se consolide este tipo de cooperación de todos”, enfatizó Arce. Remarcó que ante la globalización de esa actividad ilícita se requiere la participación de todos. “El intercambio de información entre las diferentes oficinas encargadas de la lucha contra el tráfico de drogas, por otra parte, la tecnología que pueda ser transferida a nuestros países, va a ser fundamental para resolver este tema”, aseveró. Bolivia -dijo- es un país que está comprometido con la lucha contra del narcotráfico y tráfico de drogas. Asimismo, detalló la política antidrogas soberana que tiene Bolivia y que permitió alcanzar resultados positivos. Recordó que en el país se respeta la sagrada hoja de coca y que se inició la campaña de desclasificación de la misma, como un estupefaciente, para consumo.