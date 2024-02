Deslizamiento de viviendas y evacuación en Irpavi II por las lluvias





22/02/2024 - 13:52:42

La madrugada de este jueves se registró el deslizamiento de viviendas y evacuación de vecinos en la zona de Irpavi II, zona sur de La Paz a causa de las intensas lluvias de los últimos días. El coronel Juan Carlos Bazoalto, comandante de la zona Sur, confirmó que se ha pedido a los vecinos que evacúen y se dispuso de efectivos para ayudar en el cordón de seguridad y trasladar las pertenencias. Ante esta emergencia, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, se trasladó hasta el lugar y se comprometió en movilizar maquinaria pesada y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA). Tras las intensas lluvias y la crecida del río en la zona, se produjo el deslizamiento de tres viviendas, no se reportaron heridos, ya que los vecinos decidieron evacuar como medida preventiva. “La zona está realmente en una situación crítica, ha habido el colapso de tres viviendas, lo que me han informado. Muchas familias están evacuando el lugar (…). Hay varias viviendas en riesgo, lo más importante que debe haber un apoyo de los tres niveles del Estado (alcaldía, gobernación y Gobierno nacional)”, dijo el viceministro. Los residentes se declararon en emergencia ya que se tienen varias viviendas afectadas y existen otras en riesgo de deslizamiento. Falta de diésel en La Paz dificulta atención de emergencias Ante la falta de combustible en los últimos días a nivel nacional, el alcalde de La Paz, Iván Arias, informó este jueves que la limitación de diésel dificulta la atención con maquinaria pesada de casos de emergencias que se suscitan debido a las lluvias del fenómeno de El Niño. “Teníamos 100 maquinarias, hoy tenemos casi 200 maquinarias y quiero que me ayuden. Estamos necesitando diésel, estoy pidiendo una reunión con la ANH, nos están limitando tanto a la Alcaldía como a nuestros contratistas la venta de diésel, yo les pido que por esos 20 días todo aquel que tenga un contrato de la Alcaldía para maquinaria que le den diésel”, manifestó el burgomaestre paceño en una conferencia de prensa.