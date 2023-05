Portavoz: Investigación de Fassil debe apuntar al objetivo de los créditos vinculados





26/05/2023 - 18:25:12

La investigación sobre los manejos irregulares en el intervenido Banco Fassil deben apuntar a establecer la finalidad de los “créditos vinculados” otorgados a más 50 empresarios de Santa Cruz, afirmó este viernes el portavoz presidencial Jorge Richter. “La finalidad del crédito vinculado, eso es lo que se tiene que investigar, si la finalidad (era) delitos financieros, enriquecimiento, desvío de dinero, etc, eso es lo que se va a investigar, en todo lo que es la estructura financiera”, explicó en el programa Fama Poder y Ganas. “Todo lo ocurrido en Banco Fassil no lo prepara el Gobierno; esas son las decisiones de gerencias, de presidentes y los beneficiarios de más de 4.200 millones de bolivianos”, aseguró ante intentos de liberar de responsabilidades a los ejecutivos del intervenido banco. “Son decisiones que se han tomado acá (en Santa Cruz) por esos directivos y la gente que ha querido ser parte de esa lógica y estructura financiera”, insistió. De acuerdo con la red privada DTV, esos más de Bs 4.000 millones, provenientes de los ahorros de clientes del intervenido Banco Fassil, fueron desviados por más de 50 empresarios a Santa Cruz Financial Group. A partir de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), DTV señaló que esos capitales fueron desviados a Santa Cruz Financial Group entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021. “Tratar de simplificar con una frase que dice ‘nos quieren atacar a nosotros’ es el absurdo”, respondió Richter al aludir a Gary Prado Araúz, quien dijo que el caso de la entidad intervenida es usado por el Gobierno para atacar a Santa Cruz. “Una de las formas de protección de parte de las élites dominantes ha sido crear enemigos, movilizar para enfrentar a esos supuestos enemigos, exacerbar el regionalismo, desarrollar el cruceñismo como una ideología, y ponerle siempre una cobertura de temor y miedo respecto de que se quiere dañar a Santa Cruz”, cuestionó. “Lo que hay en Santa Cruz, lo que he señalado y he dicho, es que está agotado y en faceta descendiente un modelo de poder; en realidad, un modelo de poder que ha cooptado la sociedad, ha cooptado lo político, ha cooptado las instituciones, y, por supuesto, con todo ello a su favor tiene la perspectiva de construir las oligarquías y el beneficio económico el cual persiguen. Ese es un modelo de poder político, que es lo que hoy en día tienen acá”, aseguró. Al desvirtuar las apreciaciones de Prado, el portavoz señaló que “no es en absoluto una prioridad” del Gobierno afectar al modelo de estructura de poder cruceño, “porque los modelos se van agotando por sus propias lógicas y las contradicciones que se generan al interno de ellos”. “Hoy en día hay una contradicción crítica para Santa Cruz, para el modelo de poder, ¿cuál es esa contradicción? Las relaciones no entendidas o de no entendimiento entre Comité Cívico, la gente de la universidad y la gente de la Gobernación, porque cada una de estas instituciones y de esos liderazgos ha tenido una surte distinta a partir del conflicto del pasado año (del paro de los 36 días)”, explicó. Eso, dijo, contribuye a que “haya un recambio de poderes” que podría permitir “también que las estructuras más sentidas o sedimentadas del poder cruceño también se modifiquen y que también se pueda democratizar, que es lo verdaderamente importante, y que sea más incluyente, eso ya es una ganancia para el departamento de Santa Cruz, para que no se repitan este tipo de eventos que se han generado en los últimos años” con el desfalco de Cotas y la situación del intervenido Banco Fassil.