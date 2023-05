Gobierno asegura que en las bóvedas del Banco Fassil no había ni un peso, estaban completamente vacías





26/05/2023 - 18:16:54

Cuando la intervención entró a las bóvedas del Banco Fassil verificó que “no había ni un peso”, ya sea porque desviaron los fondos conscientes de que se venía la intervención o agotaron la disponibilidad de liquidez, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter. “No había, absolutamente, un peso en esas bóvedas, no había dinero. Las bóvedas estaban, absolutamente, vacías”, insistió en una entrevista con la red DTV tras revelarse un informe en el que se identifica a más de 50 empresarios con créditos vinculados del Banco Fassil. El 26 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el Banco Fassil por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. Alberto Colodro fue designado como interventor de esta entidad financiera. Richter consideró que las bóvedas pudieron estar vacías porque los dineros fueron desviados ante la inminente intervención o porque no contaban ya con liquidez. La Fiscalía inició las investigaciones y hasta el momento cinco de los ejecutivos de la entidad están con detención preventiva. Actores políticos de oposición y cívicos buscan minimizar la responsabilidad de los ejecutivos de Banco Fassil y hablan de una estrategia contra Santa Cruz. “Tratan de exonerar de cualquier responsabilidad a estos directivos y lo disfrazan cuando dicen que es un ataque a Santa Cruz”, cuestionó Richter y aseguró que “todo esto lo han hecho ellos solos, es la consecuencia de la irresponsabilidad”. Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000.000.000 del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, reveló la red televisiva DTV. ABI