ASFI: Un imperio no financiero ocasionó la caída de Fassil: gobierno apunta a las élites cruceñas





26/05/2023 - 11:45:35

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, afirmó que esta institución se caracteriza por su “absoluta responsabilidad y transparencia” y aseguró que un imperio no financiero ocasionó la caída del Banco Fassil. Mientras que en paralelo, el gobierno apunta a las élites cruceñas de la caida de la entidad bancaria. Yujra señaló que los más de 50 empresarios cruceños que accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000 millones del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, da cuenta de un “imperio de negocios” construido por personas que tenían participación en el directorio de la extinta entidad. “El imperio que se ha construido alrededor de grupos que están en otro sector no financiero, comercial, construcción, tecnología, son las que han ocasionado, han aprovechado a la entidad financiera para precisamente realizar estas actividades que no son para nada transparentes y que han ocasionado, han incidido, en la caída del Banco (Fassil)”, afirmó en contacto con DTV. Remarcó que la intervención a Fassil fue efectuada en el marco de la Ley de Servicios Financieros ante un “conjunto de causales”, como la cesación de pagos a una “cantidad enorme” de personas que no podían recoger sus dineros. “Nosotros hemos sido bastante responsables con el trabajo que hemos realizado y estas noticias que van surgiendo en este tiempo, producto de la investigación, está dando cuenta de cuál ha sido la verdadera razón que ha llevado al colapso”, sostuvo. Señaló que se estructuró un conjunto de empresas y negocios con carácter irregular, lo cual está fuera del ámbito de control de la ASFI, instancia cuya competencia es la supervisión “en lo que hace a las actividades del banco hasta cierto lugar”. El 26 de abril de este año, la ASFI intervino el Banco Fassil por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. Ante ello y tras un proceso de solución al menos nueve entidades se adjudicaron la cartera y ahorros de esa ahora extinta financiera. Esos bancos son: Bisa, de Crédito, Económico, Fie, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario (BancoSol), que ahora atienden las operaciones de ahorros y créditos de los exclientes de la extinta entidad en todo el país.



Richter apunta a élites cruceñas de desviar recursos del Banco Fassil El vocero presidencial Jorge Richter apuntó a “las élites cruceñas” de desviar los recursos del extinto Banco Fassil y apropiarse de los ahorros de la población ya que, a su criterio, estos sectores buscan tener el control político e institucionalidad del departamento de Santa Cruz. “El elemento central de este caso es el conjunto de empresas conexas al banco, a través de las cuales se desviaron los recursos. Cuando se establece un conjunto de empresas, lo que se busca es dificultar la trazabilidad de la búsqueda de los recursos”, dijo en entrevista con la red televisiva DTV. Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000 millones del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021. A criterio de Richter, estos empresarios (grupos de poder) buscan “tergiversar el caso” y transferir las responsabilidades al Gobierno, al señalar el hecho como “una persecución política”, para exonerar y liberar de responsabilidades a los directivos y “supuestos accionistas”. “Ellos deberán afrontar las consecuencias que la ley les señalará. Se está investigando el caso”, apuntó. Cuestionó que este grupo se adjudique la representatividad e institucionalidad del pueblo de Santa Cruz y pregone el “exitoso modelo cruceño”, un modelo –que a su percepción– margina al resto de la población y beneficia a unas cuantas familias, con poder económico y político. “El caso del Banco Fassil es de beneficio de esas élites, que forman parte de ese modelo de poder, que se financian y que se apropian de los recursos de la población a través de estos modelos de ingeniería financiera. Utilizan a la población, la movilizan, la exacerban para poder conseguir unos espacios de legitimidad, pero el objetivo final es la apropiación de recursos”, cuestionó. ABI