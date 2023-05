WhatsApp dejará de funcionar el 31 de mayo en estos celulares





26/05/2023 - 11:13:34

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas del mundo, razón por la cual los usuarios deben actualizar la app de manera regular por las constantes novedades. Meta anunció que a partir del 31 de mayo del año 2023, la aplicación dejará de funcionar en varios celulares que no cumplen con los requisitos mínimos de compatibilidad, esto debido a la antigüedad del celular. Cuáles son los celulares afectados: Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2. LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7 Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2 Sony Xperia M Lenovo A820 ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo Faea F1THL W8 Wiko Cink Five Winko Darknight Archos 53 Platinum iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus