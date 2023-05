Rusia bombardeó una clínica ucraniana en Dnipro: al menos dos muertos y 23 heridos





26/05/2023 - 10:02:42

Infobae.- Al menos dos personas murieron y otras 23 resultaron heridas en un ataque ruso con misiles que alcanzó una clínica de la ciudad de Dnipro, en el sureste de Ucrania, informó este viernes el presidente Volodimir Zelensky, que dijo que podría haber más víctimas bajo los escombros. “Debemos derrotar a estos inhumanos de forma irrevocable y lo antes posible. Porque es nuestro momento y es nuestra gente. Y nuestra gente es lo más preciado que tiene Ucrania”, escribió Zelensky en su cuenta de Telegram. El mandatario agregó que los equipos de emergencia trabajan en el lugar del ataque ante la posibilidad de que haya más víctimas. “Terroristas rusos han confirmado nuevamente su estatus como combatientes contra todo lo humano y honesto”, continúa el mensaje difundido a través de su cuenta de la red social. Zelensky ha explicado que los equipos de rescate se encuentran ya en la zona y están retirando escombros para llegar a las víctimas. “Todos los servicios necesarios están implicados”, ha expresado antes de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas. Un hombre de 69 años “pasaba justo cuando el cohete impactó en la ciudad” y el cuerpo de otro hombre “fue sacado de entre los escombros”, dijo Serhii Lysak, jefe de la administración militar regional. Además, dijeron que 23 personas resultaron heridas en el bombardeo, con 21 de ellos hospitalizados y tres en estado crítico. Noche sin fin en Dnipro Previamente, las autoridades habían denunciado un nuevo ataque de las fuerzas rusas contra una instalación médica de la zona y apuntaban a varias víctimas. “Los racistas bastardos han atacado una instalación sanitaria. Hay víctimas”, ha aseverado entonces el gobernador de la región, Serhii Lisak, en un mensaje en su cuenta de Telegram. Así, ha señalado que la información está siendo verificada y ha pedido a la población evitar difundir informaciones no contrastadas. Lisak ha explicado que poco antes se han escuchado varias explosiones en la ciudad, la más poblada de Ucrania, y posteriormente han sonado las alarmas aéreas. Las Fuerzas Armadas han estimado que han logrado destruir al menos una decena de misiles de crucero y 23 drones ‘Shahed’ a lo largo de la noche. Bombas sobre Kiev Asimismo, Rusia atacó nuevamente el territorio ucraniano con el lanzamiento de 17 misiles de distintos tipos y 31 drones de fabricación iraní, de los que las defensas aéreas ucranianas consiguieron interceptar 10 misiles de crucero y 23 aeronaves kamikaze no tripuladas, según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania. Este nuevo ataque nocturno contra Ucrania fue lanzado desde el norte, el sur y el este y se extendió en distintas oleadas entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada. En la capital, Kiev, sonaron las alarmas antiaéreas y se escucharon explosiones poco después de las cuatro de la madrugada. Los drones y misiles disparados iban dirigidos contra infraestructuras críticas y militares del este del país. “¡Otro ataque aéreo contra Kiev, el decimotercero consecutivo desde principios de mayo! Y, como siempre, de noche”, dijo la administración militar de la ciudad en su cuenta de Telegram. De acuerdo con las autoridades ucranianas, Rusia utilizó bombarderos estratégicos Tu-95MS de la región del mar Caspio para lanzar misiles de crucero contra la ciudad. “Según información preliminar, todos los objetivos enemigos en el espacio aéreo de Kiev fueron detectados y destruidos”, agregó la Fuerza Aérea añadiendo que no hubo víctimas o daños materiales en la zona del ataque. Algunos de los derribos de drones y de cohetes, concretamente de varios misiles antiaéreos S-300 y S-400 que Rusia utiliza para atacar Ucrania, se produjeron en las provincias ucranianas de Kharkiv (noreste) y Dnipropetrovsk (sureste). “Un misil S-300 alcanzó una presa en la zona de Karlivka, en la región de Donetsk”, indica el parte militar del Estado Mayor ucraniano. “Como resultado, existe una gran amenaza de inundación de otros asentamientos cercanos”, agrega.