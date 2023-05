Beneficios de empleados de Fassil dependen de la venta de inmuebles; interventor dice que no están desvinculados





26/05/2023 - 07:13:04

Página siete.- El interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, pidió paciencia para honrar el pago de sueldos y finiquitos a los más de 4.600 trabajadores de la entidad, dijo que aún se gestiona la venta de diferentes inmuebles para cumplir con ese compromiso. Además, aclaró que los empleados no fueron desvinculados. La Policía gasificó la mañana de este jueves a un grupo de extrabajadores del intervenido Banco Fassil que realizaba un bloqueo de carreteras en el norte de Santa Cruz, reclamando sus sueldos y beneficios devengados. Mientras que en La Paz otro grupo de empleados se manifestó en la Plaza Isabel La Católica, frente a las oficinas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Colodro informó que cuando se intervino el banco, no tenía fondos suficientes como para enfrentar el pago de beneficios, pero en las reuniones posteriores se explicó a los representantes de los trabajadores que se está en la gestión de la venta inmediata en lo posible de bienes inmuebles. “Los trabajadores dijeron que el Banco tiene muchos inmuebles, estamos en esa tarea y lo haremos en menor tiempo posible”, recalcó. El interventor aseguró que hay patrimonio y bienes del Banco Fassil que se pueden realizar (vender), pidió a los trabajadores paciencia y que no es necesario llegar a medidas extremas porque se está haciendo lo posible por resolver el pago de sueldos y beneficios. También resaltó que se hizo el esfuerzo de cancelar los recursos para la seguridad social el 28 de abril, dos días luego de la intervención que representó un monto importante por la cantidad de empleados. “Estamos trabajando para cumplir con la ley y que reciban lo que corresponda, quiero llamar a la tranquilidad, sé que están preocupados, vemos que son padres de familia, tienen hijos, pero la ciudadanía debe comprender que hacemos todo el esfuerzo, es un tema que no es culpa nuestra ni de los trabajadores, debemos tener paciencia para terminar con el trabajo iniciado”, añadió. Colodro explicó que se encara un plan de desvinculación de los trabajadores y en el que se toma en cuenta la situación de personas con discapacidad, madres y padres de familia que gozan de inamovilidad laboral. Adelantó que se irá cancelando de forma progresiva los beneficios sociales en función de la disminución natural que debe existir, pero aclaró que no hay fechas para cumplir con los pagos, porque la venta de inmuebles está sujeto al cumplimiento de la normativa. “Se harán las cartas de despido cuando corresponda, mientras no sean desvinculados se mantienen como funcionarios de la entidad”, remarcó el interventor cuando se le consultó cuál es la relación actual de los trabajadores con la entidad. En inmediaciones de las oficinas de la ASFI en La Paz los trabajadores de Fassil protagonizaron un plantón para reclamar sus sueldos y finiquitos. La delegada de los trabajadores de La Paz, Vizney Conde, sostuvo que exigen el pago de los sueldos de abril y mayo, y sus liquidaciones correspondientes. El Banco Fassil fue intervenido por la ASFI el pasado 26 de abril y al cabo de casi un mes, más de 4.600 trabajadores de la entidad financiera aún no recibieron sus beneficios sociales y permanecen en incertidumbre. Suman los detenidos La jueza Cuarta de Instrucción Penal, Marianela Jimena Salazar, ordenó en las últimas horas la detención preventiva en el penal de Palmasola para Patricia Piedades S., exgerente general del intervenido Banco Fassil. Deberá estar en la cárcel 90 días. La comisión de fiscales imputó a la exejecutiva por delitos financieros y en la audiencia señalaron que firmó la aprobación de créditos millonarios a personas que no tenían el respaldo financiero. En la audiencia Patricia Piedades S. tomó la palabra y dijo que no sólo ella firmaba los créditos, sino que lo hacían todos los miembros del directorio de Fassil, de los cuales algunos siguen en libertad. Con la encarcelación de la exgerenta suman cinco los investigados. Los otros cuatro son Juan Ricardo M.O., Hernán S.V., Jorge Arturo C.V. y Hermes Hugo S.C.