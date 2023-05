La Justicia de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a pagar una indemnización de USD 10.000 por su asedio a periodistas





26/05/2023 - 07:07:31

Infobae.- El Tribunal de Justicia de Sao Paulo condenó este jueves en segunda instancia al ex presidente Jair Bolsonaro a pagar una indemnización de 50.000 reales brasileños (unos 10.000 dólares) por daño moral a periodistas. La Cuarta Cámara de Derecho Privado del tribunal confirmó la sentencia dictada en junio de 2022 por el juez 24 civil de Sao Paulo y sólo modificó el valor de la indemnización que el líder ultraderechista tiene que pagar. La indemnización de 100.000 reales (unos 20.000 dólares) impuesta por el juez fue reducida a 50.000 reales por el propio tribunal. Los magistrados del tribunal de segunda instancia acataron los argumentos del Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo (SJSP) en el sentido de que el entonces jefe de Estado incurrió en el delito de asedio moral por sus constantes ataques a la prensa y que tiene que indemnizarlos por daño moral colectivo. El equipo legal de Bolsonaro, que tendrá que revertir este pago al Fondo Estatal de Defensa de los Derechos Difusos, cuyo objeto es promover la reparación de daños causados al medio ambiente o derechos de carácter artístico o colectivos, argumentó que “nunca hubo censura” y que sus palabras no se referían a todo el oficio, “sino a determinados profesionales”.

El equipo legal del ex presidente tendrá que revertir este pago al Fondo Estatal de Defensa de los Derechos Difusos que los usará en acciones en defensa de la libertad de prensa. (EFE)

El equipo legal del ex presidente tendrá que revertir este pago al Fondo Estatal de Defensa de los Derechos Difusos que los usará en acciones en defensa de la libertad de prensa. (EFE) La Justicia consideró que el entonces presidente abusó de su derecho de libertad de expresión para ofender a la prensa. Según el sindicato que presentó la denuncia, Bolsonaro “atentó contra la propia libertad de prensa y contra la democracia debido a que, de forma hostil, irrespetuosa y humillante, con el uso de violencia verbal, groserías y expresiones peyorativas, homofóbicas, xenófobas y misóginas, extrapoló su derecho a la libertad de expresión y asedió moralmente al colectivo”. “Van más allá de su derecho a la libertad de expresión e implican un acoso moral colectivo contra todas las categorías de periodistas, atentando contra la propia libertad de prensa y la democracia, ya que tienen el poder de infundir miedo a los profesionales de la prensa”, señaló el coordinador legal del SJSP, el abogado Raphael Maia. Según datos de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, Bolsonaro fue autor de 557 agresiones a los medios de comunicación y sus profesionales en 2022, que se intensificaron durante la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que fue derrotado por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. De acuerdo con los datos de la misma asociación, los ataques del líder ultraderechista a la prensa saltaron desde 130 en 2019, su primer año de Gobierno, hasta 453 en 2021 y hasta 557 el año pasado.