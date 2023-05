Banco Fassil: UIF identifica a más de 50 empresarios cruceños por desvíos de Bs 4.000 millones





26/05/2023 - 06:40:43

Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000.000.000 del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, reveló la red televisiva DTV. El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, afirmó en la misma red televisiva que se construyó un “imperio” “no financiero” alrededor de la intervenida entidad financiera para las “actividades que no son nada transparentes y que han incidido en la caída del banco”. El informe de la UIF identificó al empresario y a la empresa que formó parte de los denominados “créditos vinculados” que llegaron a un monto de Bs 4.000.000.000, recursos económicos que fueron desviados de los ahorros de los clientes de esta entidad que hasta el momento tiene en la cárcel a cinco de sus máximos exejecutivos. Dentro de la lista están desde los más altos montos hasta los menores: Juan Carlos Sánchez Riera de Ferrotodo con Bs 426.289.787; Compañía Industrial Hermanos Vicente Srl Bs 314.000.000; Manzana 40 Plaza Empresarial con Bs 285.030.506; Import Export Las Lomas Ltd. Con 205.000.000; Vicente Sosa Arreasa-Conserso con Bs 122.236.000; Oswaldo Justiniano Roca-Empresa Serebo con Bs 74.000.000; Jorge Y Roberto Flores-Mecpetrol con Bs 76.000.000; Tsutomu Fukuhara Kimura con Bs 45.500.000; Guido Salvatierra Zabala-Empresa Saltos Bs 42.351.107; y Giovanni Mancilla Suárez –Grupo Macororó con Bs 42.000.000. También están Antonio Casal Bowles-Caramelos Watts con Bs 40.415.520; Jorge Kusevic Gonzales con Bs 39.680.400; Luis Barbery Paz-Unagro con Bs 35.000.000; Tatiana Marinkovic y Leonel Pedrotti con Bs 35.000.000; Rafael Paz Aguilera-Urbanización Celina con Bs 34.800.000; Giovanni Mancilla-Grupo Macororó con Bs 34.000.000; Oswaldo Gutiérrez Serrate con Bs 25.350.000; Assad Daher Gargui-Paper King con Bs 25.000.000; Alexis Sagle Rodríguez con Bs 22.272.000; y Ana Paula Zambon con Bs 22.200.000. Les siguen Danielita Mancilla Suárez-Grupo Mocororo con Bs 20.880.000; Edmundo Deai Koboro con Bs 19.488.000; Miyuki Fukuhara Cespedes con Bs 15.000.000; Marco y Diego Verá Lino-Empresa EDE con Bs 10.000.000; Rodrigo Gil Quiroga con Bs 8.679.175; Elizabeth Díaz de Suárez-Presentadora Tv con Bs 8.004.000; Mitón Parra Gonzales-Sempar Srl con Bs 6.915.000; Roberto Saba Carpio con 4.176.000; Perci Eid Romero con Bs 3.758.400; y Ana Lilian Salvatierra Torrico con Bs 3.698.741. También están Jorge Chain Justiniano con Bs 3.688.800; Franz Wille Hauke con Bs 3.523.200; Alberto Barrrios de los Ríos con Bs 3.500.000; Guido Antonio Salvarierra Torrico con Bs 3.480.000; Héctor Morales Olmos con Bs 3.039.000; Gustavo Limpias Urenda Bs 2.784.000; Gisela Friedel Mart con Bs 2.745.534; Cecilia Miranda Yancarla con Bs 2.784.000; Lidia Suarez de Mancilla - Grupo Macororo con Bs 5.315.200; y David Romero Cespedes con Bs 2.524.107. Entre otros se encuentran Alejandra Nayar Leigue con Bs 2.200.000; Dina Vía Villaroel con Bs 1.370.000; Juan Carlos Severiche Padilla con Bs 1.322.403; Rubén Dario Ortiz Pereira con Bs 2.101.000; Mary Susy Jimenez de Cuellar con Bs 1.879.200; Lorena Dipinto Cafiero de Chain con Bs 1.879.200; María Daniela Urquidi Torrico con Bs 1.235.400; Marcelo Chain Novillo con Bs 1.230.000; Daly Mancilla Suarez-Ms lnversiones con Bs 2.044.000 y resto de depositantes (56) con 60.000.000.- Santa Cruz Financial Group es una empresa financiera del Banco Fassil y de otras firmas. “Los empresarios y empresas citados en el informe de la UIF recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group, el informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021”, establece el informe. Yujra aseguró que la ASFI cumplió con su obligación y afirmó que los datos revelados por la red DTV muestran el “imperio de negocios que ha sido construida por este conjunto de personas que tenían también participación en los directorios de Banco Fassil”, lo que a su vez echa por tierra los intentos de políticos y cívicos cruceños de liberar de responsabilidad a ejecutivos del banco. La Fiscalía inició una investigación a denuncia del ente regulador que también continúa con la pesquisa administrativa para establecer responsabilidades en el manejo irregular de los ahorristas. Fiscalía citará a 15 empresarios cruceños “La Fiscalía de Santa Cruz emitiría en las próximas horas citaciones contra empresarios que canalizaron el desvío de fondos del Banco Fassil a cuentas de Santa Cruz Financial Group por más de Bs 4.000.000.000, (lo) que provocó la iliquidez de esta entidad financiera para con sus ahorristas”, señaló la red televisiva privada. De acuerdo con el medio, cada uno de los empresarios recibió millonarios créditos vinculados de Banco Fassil que “fueron a parar a la cuenta Nro. 324531 de Santa Cruz Financial Group”. En la nómina, siempre según la red televisiva, aparecen los empresarios Milton P. G. con un monto de Bs 6.915.000; Perci E. R. de Bs 3.758.400; Ana S. T. de Bs 3.698.741; Jorge Ch. J. de Bs 3.688.800; Franz W. H. de Bs 3.523.200; Oscar B. R. de Bs 3.500.000; Héctor M. O. de Bs 3.039.000; Gustavo L. U. de Bs 2.784.000; Cristina W. E. M. de Bs 2.745.534; L. S. de M. de Bs 2.740.000; Rubén O. P. de Bs 2.101.000; S. J. de C. de Bs 1.879.200; Lorena D. C. de Bs 1.879.200; Daniela U. T. de Bs 1.235.400 y Marcelo Ch. N. con un monto de Bs 1.230.000. El 26 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el Banco Fassil por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. ABI