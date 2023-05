Rusia advierte que si Occidente suministra armas nucleares a Kiev, será necesario un ataque preventivo





26/05/2023 - 06:26:24

RT.- El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y exmandatario de la nación, Dmitri Medvédev, ha afirmado en declaraciones a la prensa que si Occidente suministra armas nucleares a Kiev, "será necesario un ataque preventivo". "Significaría que un misil con punta nuclear iría hacia ellos. Hay leyes irreversibles de la guerra. Si se trata de armas nucleares, se necesita un ataque preventivo", declaró. Según Medvédev, Occidente no es plenamente consciente de ello y piensa que tal escenario no ocurrirá, pero sostuvo que "llegará, bajo ciertas condiciones". Asimismo, el alto funcionario expresó que el conflicto en Ucrania podría prolongarse "durante décadas", señalando que "esta es una nueva realidad, nuevas condiciones de vida". "Mientras [en Ucrania] exista ese poder, habrá, digamos, tres años de alto el fuego, dos años de conflicto, y luego todo volverá a empezar", aseveró el expresidente ruso, por lo que aseguró que "hay que destruir la naturaleza misma del Gobierno nazi en Kiev". El alto funcionario subrayó que mientras el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, permanece en el poder, las conversaciones con Kiev son imposibles. "Tarde o temprano, habrá que negociar. Todo acaba siempre en negociaciones y es inevitable, pero mientras esta gente esté en el poder, la situación para Rusia no cambiará en términos de negociaciones", resaltó.



Tres posibles escenarios de cómo Ucrania dejará de existir Dmitri Medvédev, ha revelado también este jueves tres posibles escenarios de cómo Ucrania podría dejar de existir. "Esto dependerá del camino que tome este Estado moribundo como resultado de un conflicto militar perdido", escribió Medvédev en su cuenta de Telegram. Según el alto funcionario, en el caso del primer escenario, las provincias occidentales de Ucrania pasarían al control de países europeos, pero otros territorios "declararían su sucesión de la antigua Ucrania" y entrarían en la OTAN y la UE. "El conflicto armado se reanuda al cabo de poco tiempo, convirtiéndose en permanente, pero con la amenaza de desembocar rápidamente en una tercera guerra mundial en toda regla", supuso. En un segundo escenario, indicó que "Ucrania desaparece tras el fin de la operación especial militar en el proceso de su partición entre Rusia y varios Estados de la UE". "El conflicto termina con garantías razonables de no reanudación a corto plazo, pero con la continuación de la actividad terrorista de los nazis ucranianos, que se encontrarán dispersos por los Estados de la UE que han adquirido tierras ucranianas occidentales", señaló el expresidente ruso. Medvédev expresó que el tercer escenario consiste en que las regiones occidentales formarían parte de varios países comunitarios, pero el resto "declararía inmediatamente su autodeterminación mediante la adhesión a la Federación Rusa". En este contexto, sugirió que "su petición sería atendida y el conflicto finalizaría con suficientes garantías de no repetición a largo plazo". "Podemos estar temporalmente contentos con la segunda opción, pero necesitamos la tercera", concluyó.