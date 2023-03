Chile militariza la frontera y demora el tránsito del transporte pesado





28/02/2023 - 18:00:13

Página Siete.- Desde el lunes el gobierno de Gabriel Boric militarizó la frontera con Bolivia y Perú para frenar el paso ilegal de los migrantes hacia territorio de Chile; sin embargo, los choferes bolivianos del transporte pesado denunciaron que la medida afecta la transitabilidad, por los controles que se efectúan. El decreto del gobierno chileno que permite la militarización, establece que las Fuerzas Armadas podrán solicitar los documentos de cualquier persona en las fronteras, registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos si es que existe alguna presunción de algún delito. El alcalde del municipio chileno de Colchane, Javier García, señaló que por esa región cada día llegan cerca de 400 personas a través de pasos irregulares. No obstante, los transportistas bolivianos, que ya se ven impedidos de transitar por Perú, denunciaron que la medida aplicada por Chile retrasa sus entregas. “Yo vine el día sábado, ya estaba en la fila, pensé pasar el domingo pero nada, no avanzó la fila, poco avanzó, y ayer lunes nos quedamos de nuevo”, señaló uno de los choferes en un reporte de Unitel. Según el testimonio de los transportistas, antes se tardaba como máximo un día para realizar los trámites aduaneros y de migración en el complejo de Colchane, pero ahora el tráfico aumentó por los conflictos en Perú y los controles militares, que incluso afectan a los documentos que tienen fechas establecidas. “De nosotros la documentación vence hoy, en caso de que no pasas, para que renueven en la empresa en Santa Cruz hay que esperar casi un mes, como 28 días; aparte, por tonelada cobra la multa la aduana boliviana”, señaló otro transportista.