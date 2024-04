Salma Hayek presume fotos inéditas de su boda hace 15 años





25/04/2024 - 18:52:11

Hace 15 años, los medios del espectáculo, social y empresarial fueron testigos de una de las bodas más fastuosas hasta entonces realizada. Salma Hayek y François-Henri Pinault se casaron el 14 de febrero de 2009 por el civil en París y dos meses después en Venecia, cuando su hija Valentina ya tenía casi año y medio de edad. Tiempo después, la actriz reveló que no tenía una boda entre sus planes; incluso, rechazó las dos primeras propuestas de matrimonio que el empresario francés le hizo hasta que, literalmente obligada por su familia, aceptó celebrar la ceremonia civil de una manera íntima. Dos meses después, en abril, se realizó la boda religiosa y la fiesta en Venecia, donde la veracruzana vistió un diseño de Balenciaga, confeccionado por Nicholas Ghesquiere, mientras que su ramo de novia sobresalió por sus orquídeas con cristales.

En su 15 aniversario de bodas, Salma dijo que amar a su esposo sigue siendo "fácil, divertido, profundo y fresco como una suave brisa" y ahora, en jueves de #TBT, compartió dos fotos inéditas: una es de los dos vestidos que usó para la ocasión y otra del momento en que el multimillonario Francois-Henri Pinault le coloca su anillo de bodas tras pronunciar el clásico “sí, acepto” frente al altar. “No hay palabras para explicar la bendición de encontrar a tu alma gemela. Para todos los que la encontraron, nunca lo tomen por sentado. Para todos los que no lo han hecho, nunca se rindan, #tbt a uno de los mejores días de mi vida”, escribió en su perfil de Instagram donde la siguen más de 28 millones de usuarios. Salma y François-Henri se conocieron en abril de 2006 luego de que ella asistió como invitada a la inauguración del Palacio Grassi, en Venecia, Italia, el cual fue adquirido por el empresario francés ese mismo año. Es día, el flechazo fue instantáneo entre los dos y todo parece indicar que continuará para siempre.

La historia de amor de Salma Hayek y François -Henri Pinault Sin embargo, 15 años después de su boda, no todo ha sido fácil en su historia de amor. Durante mucho tiempo y quizá todavía, la actriz mexicana ha tenido que soportar los comentarios malintencionados por parte de muchas personas que aseguraban ella estaba con Pinault porque le interesaba su fortuna. “Cuando me casé con él, todo el mundo decía: 'Oh, es un matrimonio concertado. Se casó con él por el dinero'. Yo dije, 'Sí, lo que sea, perra. Piensa lo que quieras. Quince años juntos'. Y estamos tan enamorados que ya ni siquiera me ofendo", declaró en 2021. El tiempo le ha dado la razón. Salma Hayek sabe que su historia es real y bella. Hoy ya no tiene tiempo para desmentir o aclarar rumores. Ambos son felices y se nota cada que se les ve juntos en eventos, fiestas y red carpets. En Quién celebramos su amor y deseamos que se mantenga vivo por muchos años más o lo que les reste de vida.