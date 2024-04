Sharon Stone habla abiertamente de sus problemas de salud mental





29/04/2024 - 16:56:27

Sharon Stone confesó en una nueva entrevista que a menudo lucha para superar sus problemas de salud mental. "Todos estamos tratando de enfrentar nuestros demonios, y todos estamos actuando mal, yo también", dijo la estrella de Bajos Instintos, de 66 años, en Turkish Tea Talk with Alex Salmond, "y tratando de descubrir cómo seguir levantándonos, seguir ayudando a las personas a levantarse incluso si las derribamos y asegurarnos de que todos volvamos a levantarnos”. Sharon Stone , quien trabaja con la Organización Mundial de la Salud, señaló que una de cada 10 personas “a nivel global” está teniendo “una crisis mental”. Luego, la estrella de cine compartió que cree que la gente debería intentar arreglarse a sí misma en lugar de depender sólo de figuras políticas que puedan ayudarlas. “Para tratar de decir, tienen que ser nuestros líderes, bueno, ¿qué líder crees que será? Debe comenzar con el individuo”, explicó Stone. “Debes mantenerte fuerte, ¿y cuando lo desperdicies? ¿OK y eso qué? Eso fue hace dos pasos”. Ella reiteró: “Tienes que levantarte, recomponerte y ayudar a quien creas que te has topado, y seguir avanzando y lograr el perdón instantáneo. Perdón instantáneo para ti mismo”. Momentos después, en la conversación con el programa de noticias turco, Sharon Stone se emocionó al hablar de cómo utilizó su plataforma de Hollywood para defender a los grupos marginados. En 2013, la estrella de Casino se convirtió en Premio Nobel después de recibir el Premio de la Cumbre de la Paz por su trabajo a favor de las personas con VIH y SIDA. “De repente pensé: 'Estoy en la maldita habitación correcta'. Esta es mi gente”, dijo Sharon Stone sobre cómo se sintió al asistir a un panel sobre cómo crear paz global. Cada vez más emotiva, añadió entre lágrimas: “Me quedaría en la calle con esta gente. Arriesgaría mi vida por esta gente. Esta gente me entiende, yo los entiendo”. La actriz concluyó: “Me tomó 35 años, pero estoy en la habitación correcta y nunca le dije a la gente aquí, en Los Ángeles, que gané. No se lo dije a nadie porque pensé: '¿Cómo puedo decirle a la gente del negocio del cine que gané un premio Nobel?' La sincera entrevista de Stone se produce semanas después de que ella hiciera otra sorprendente confesión sobre su carrera. En marzo, la actriz reveló por primera vez el nombre del productor de la película que supuestamente la presionó para tener relaciones sexuales con un ex compañero de reparto en un esfuerzo por obtener una “mejor” actuación.