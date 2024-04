Con una linda foto del día de su boda, Alex Fernández celebra los 53 años de El Potrillo





25/04/2024 - 19:00:17

Este 24 de abril los Fernández estuvieron de fiesta por el cumpleaños número 53 de Alejandro Fernández. A través de Instagram, varios miembros de la familia se manifestaron para felicitar al cantante, como lo hicieron sus hijos Camila y Alejandro quienes con especiales recuerdos celebraron la vida de su padre. Aunque el intérprete de Me dediqué a perderte no ha revelado cómo está festejando su cumpleaños, hace unas horas, su novia compartió en Instagram que se encuentran disfrutando en un paradisiaco destino de playa. Los últimos dos años, Alejandro Fernández ha celebrado su cumpleaños rodeado de su familia y amigos; sin embargo, en esta ocasión, no ha revelado detalles de cómo le dio la bienvenida a los 53 años de edad. A la distancia, Alex Fernández, su primogénito usó su cuenta de Instagram para compartir una foto del día de su boda con Alexia Hernández, en el que se ve cómo su papá lo está alistando para que camine al altar impecable luciendo el tradicional traje de charro, un atuendo que él también portó en su enlace religioso con América Guinart.

Para acompañar esta imagen, Alex le escribió al festejado: “Tu fuerza, sabiduría y bondad me inspiran todos los días y me siento increíblemente afortunado de poder llamarte papá. ¡Feliz cumpleaños papi, que sean muchos más! Te amo!”, se lee como descripción de esta publicación que fue usada por muchos seguidores del joven cantante para felicitar a El Potrillo. Una de las personas que reaccionó en los comentarios fue América Fernández, una de las hijas del cantante quien comentó: “¡Los amo!”, junto a varios emojis de corazón. La felicitación de Camila Siguendo los pasos de su hermano menor, Camila Fernández también usó su cuenta de Instagram para felicitar a su papá. Para desearle un feliz día, la cantante compartió varias fotos de ‘El Potrillo’ desempeñando el papel de su vida: el de abuelo. Con imágenes de él junto a su nieta mayor, Cayetana, su hija le escribió: “¡Feliz cumple pa’! Te amo. Gracias por ser quien eres, siempre el mejor papá, vito, todo. Bendito seas siempre pa. Amodoro”, estas líneas estuvieron acompañadas de lindos instantes del cantante con la niña.

Concierto cumpleañero Aprovechando su festejo de cumpleaños, el cantante usó una de sus historias para invitar a su público a adquirir sus boletos para el show que ofrecerá este 26 y 27 de abril en el Palenque a Aguascalientes: “¡Pa’ terminar el festejo cumpleaños!”, escribió el cantante en esta publicación que ha sido la única que realiza en alusión de sus 53 años de edad. El cantante llega a está edad más pleno que nunca, disfrutando al máximo del talento de sus cinco hijos y del amor de sus tres nietas