Luis Fonsi cansado de que se le pregunte sobre su matrimonio con Adamari López





29/04/2024 - 17:30:36

Fue hace casi 15 años cuando la conversación en el espectáculo latino puso de frente un acontecimiento que tomó a todos por sorpresa; la ruptura amorosa entre Luis Fonsi y Adamari López, una de las parejas más populares por aquel entonces. A pesar del tiempo transcurrido, la historia sigue generando interés entre los seguidores de la expareja y la prensa, una situación que, en palabras de Fonsi, resulta un tanto incómoda. Como pocas veces, el boricua se ha pronunciado al respecto, sin olvidar reiterar el respeto que tiene por Adamari, a quien recuerda de la manera más positiva. Abierto a conversar sobre diversos aspectos de su vida personal, Fonsi asistió como invitado al canal de YouTube de Yordi Rosado, quien de manera directa le preguntó si el episodio de su ruptura con Adamari es un asunto del que le incomode hablar, tras varios años en que la prensa ha sido insistente en conocer su propia versión de la historia. “No me molesta hablar del tema pero si cansa porque, en mi caso, yo estoy casado y tengo dos hijos, tengo niños, especialmente la niña que tiene 12 años y es una niña brillante, tiene internet…”, dijo el músico. Directo, también fijó su postura al dejar claro que lo suyo con Adamari no es más que un periodo de su vida del que guarda gratos recuerdos. De hecho, opinó de manera positiva sobre la guapa presentadora e hizo énfasis en la principal razón por la cual concluyó su historia de amor. “Hablar del pasado no me molesta, porque yo terminé bien con Adamari y yo la respeto muchísimo. Lo que yo viví fue hermoso, yo miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Yo jamás he dicho algo relativamente negativo de ella, simplemente el amor se acabó y eso pasa, le pasa a mucha gente…”, dijo.

¿Cómo asume su esposa que se hable de su pasado con Adamari? En el corazón todo marcha bien para Luis Fonsi, quien desde hace nueve años está felizmente casado con Águeda López. Sin embargo, el tema de su ruptura con Adamari sigue siendo recurrente, lo que lo ha hecho meditar sobre cómo su esposa asume esta situación, aunque reconoce la madurez de ella, quien siempre ha sido muy respetuosa. “Yo creo que es un tema de respeto a mi señora, ella es hiper madura, ella nunca me ha dicho nada, pero tampoco debe ser divertido para ella tener que leer noticias y cuando pienso en mi hija hay una cosa de respeto…”, explicó en otro momento. Antes de cerrar este punto de la conversación, Fonsi reconoció que, de igual manera, para Adamari puede resultar complicado tener que hablar de lo sucedido cada que le preguntan. “Y también del lado de Ada y de su hija, yo creo que ella está brillando, le va súper bien, tiene mucho éxito, celebren eso. Yo voy por mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso, ya no hay que seguir ligando, o seguir usando: ‘El ex de o la ex de’ en cada reportaje…”, expresó. En perspectiva, para Fonsi se trata de un asunto cerrado, firme en su manera de pensar. “Me cuesta un poquito hablar del tema, me poner un poquito incómodo porque yo creo que ya como que el pasado (canta): ‘Ya lo pasado, pasado’. Entonces hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí…”.