La esposa de Jon Bon Jovi no asistió al estreno de su documental luego de que él admitiese no ser un santo





28/04/2024 - 10:38:27

Infobae.- En la reciente proyección especial en Nueva York de la serie documental Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story, Jon Bon Jovi asistió solo, en ausencia de Dorothea Hurley, su esposa, tras sus revelaciones sobre los desafíos en su matrimonio. El evento, que tuvo lugar en el teatro IPIC, puso de relieve tanto la trayectoria profesional de Jon como las recientes confesiones sobre su relación con Hurley. Vestido con una chaqueta de cuero negro sobre una camiseta del mismo color y jeans azules, el artista de 62 años compartió reflexiones personales y profesionales con los asistentes. Durante una entrevista en Good Morning America, el líder de la icónica banda Bon Jovi se abrió sobre los altibajos en su matrimonio, admitiendo que “cada día es un desafío”. Bon Jovi, casado con su amor de secundaria en Las Vegas en 1989, enfatizó la importancia de crecer juntos como pareja a pesar de las dificultades. Jon Bon Jovi nunca fue un “santo” “La magia para mí ha sido simplemente crecer junto a Dorothea”, dijo, resaltando que a pesar de no haber sido un santo, su relación ha sobrevivido gracias a la paciencia y tolerancia de su esposa. “Se trata de no mentir nunca sobre haber sido un santo, pero tampoco ser tan tonto como para arruinar la vida familiar”. La pareja, que se conoció en la Sayreville War Memorial High School en Nueva Jersey, ha compartido momentos significativos, incluyendo el nacimiento de sus cuatro hijos: Stephanie, de 30 años; Jesse, de 29; Jake, de 21; y Romeo, de 20. La historia de amor entre Jon y Dorothea, marcada tanto por su solidez como por los momentos desafiantes, ha sido objeto de atención pública, especialmente después de que Jon compartiera consejos matrimoniales a su hijo Jake y su prometida, la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown.

En el evento organizado por Cinema Society, Jon compartió mensajes inspiradores, instando a disfrutar del momento y valorar el viaje de la vida. “Le diría a ese chico que mire hacia arriba de vez en cuando y disfrute del paseo”, comentó sobre lo que le aconsejaría a su yo más joven, captando la atención de los presentes con sus reflexiones. La noche continuó con celebriedades como Jennifer Esposito, Will Estes, Denis O’Hare, Ari Melber y Maye Musk reuniéndose alrededor de Jon en una fiesta posterior en The Fulton de Jean-Georges, donde incluso se unieron en karaoke para cantar “Livin’ on a Prayer”. Este encuentro subrayó el significado e impacto que Jon Bon Jovi y su música han tenido tanto en sus seguidores como en sus colegas del entretenimiento. 40 años de la banda Bon Jovi Jon Bon Jovi, líder de la reconocida banda Bon Jovi, compartió reflexiones sobre sus 40 años de carrera musical, desde sus comienzos en el estudio de grabación Power Station en Nueva York hasta alcanzar el estrellato global. En ese sentido, destacó la influencia positiva de encontrarse con estrellas como los Rolling Stones, señalando que la grandeza va de la mano con la amabilidad. “La mayor enseñanza fue que cuanto más grande es la estrella, más amable es la persona”, señaló. Su transición de empleado de estudio a lanzar el éxito “Runaway” simboliza su camino de superación mediante el esfuerzo. A sus 62 años, Bon Jovi valora el trabajo árduo sobre el talento innato y celebró la trayectoria de su banda con optimismo hacia el futuro: “Estaba dispuesto a superar a todo el mundo, creo que de eso se trataba”, dijo. “No era el mejor en nada. Sólo era el que más trabajaba y no era más que el deseo de mejorar cada día”. A pesar de los altibajos personales y profesionales, Jon ha sabido marcar una diferencia significativa en la música rock. Con éxitos que han marcado generaciones, Bon Jovi sigue siendo una de las bandas más emblemáticas a nivel mundial.