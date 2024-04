Anne Hathaway se recuerda como una joven crónicamente estresada





29/04/2024 - 16:48:34

Anne Hathaway irrumpió en Hollywood con su peculiar y adorable personaje en El Diario de la Princesa, pero fuera de cámara, el inicio de su carrera estuvo lleno de estrés. La actriz de 41 años habló sobre experimentar estrés constante cuando era una actriz más joven y dar por sentada la vida. “Como una joven que anteriormente padecía estrés crónico, recuerdo que un día pensé: 'Estás dando esto por sentado. Estás dando por sentado tu vida'”, explicó en el episodio debut del podcast The Interview de la revista New York Magazine. "'No tienes idea. Algo podría caer del cielo y se apagarían las luces. Entonces, cuando veo que los viejos instintos surgen, simplemente me digo a mí misma: 'No vas a morir estresada'”. La actriz de El Diablo viste a la moda no tenía una respuesta de por qué estaba tan estresada, pero dijo que “todavía no sabía cómo respirar”, aseguró. “Eso fue realmente complicado”, compartió. “En realidad, es una respuesta demasiado grande y la respuesta simple es literalmente todo. Estaba muy metida en muchas cosas”. Además de los problemas para respirar, Anne Hathaway también habló sobre no sentirse cómoda con su cuerpo, lo que identifica como una experiencia somática. "Me siento demasiado expuesto para hablar de la alienación que sentí de mi cuerpo, pero había mucho estrés somático allí", dijo. A principios de este mes, Anne Hathaway le dijo a V Magazine que anteriormente le pidieron que besara a diez hombres para una prueba de química. “Me dijeron: 'Hoy vienen 10 muchachos y estás elegida. ¿No estás emocionada de besarte con todos ellos?'”, recordó. “Y pensé: '¿Hay algo mal en mí?' Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso”, dijo. Si bien no estaba interesada en realizar la tarea, dijo que aceptó la prueba porque no quería que la etiquetaran como "difícil". "No fue un juego de poder, nadie intentaba ser malo o lastimarme", expresó la ganadora del Oscar. "Era simplemente una época muy diferente y ahora lo sabemos mejor".