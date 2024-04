Efecto Taylor Swift: Una de sus nuevas canciones viraliza un bar en Londres





25/04/2024 - 18:44:09

No todo es ventilar sus relaciones pasadas y dejar mal parados a sus ex novios, la música de Taylor Swift también tiene un efecto positivo y ese fenómeno ha significado que un bar londinense se llene “a reventar”, luego de que la cantante estadounidense lo mencionara en una de sus nuevas canciones, llamada como el local, The Black Dog, y que forma parte de su nuevo y exitoso álbum The Tortured Poets Department. Autodefinido como un “bar local” que tiene su propia historia y una clientela de base, The Black Dog vive en estos momentos el Efecto Taylor Swift y ha experimentado en carne propia lo que significa la “fama mundial”, según lo expresó la gerente de marketing del establecimiento. “Ha sido surrealista. Tenemos mucha suerte porque ya somos un bar local bien establecido y muy querido, pero esa es la palabra clave, somos un bar local, por lo que tener esta atención mundial ha sido una locura”, aseguró Amy Cowley a la revista People. Además de los nuevos clientes provenientes de distintas partes de Londres y de Reino Unido, el personal del local reporta que han llegado swifties de países como España, Estados Unidos, Alemania y Australia. ¿Cuánto durará el nivel de popularidad de The Black Dog ahora que la canción homónima de Taylor Swift lo convirtió –de repente– en un fenómeno mundial? La respuesta sólo la dirá el tiempo.

Lo cierto es que el impacto que cualquier gesto de la cantante estadounidense tiene a través de su música y la relación que ha establecido con sus fans, los swifties, ahora trascendió la industria musical y del entretenimiento. Ya no sólo son los más de mil millones de reproducciones de su nuevo álbum o su exitosa gira de conciertos que sigue agotando estadios alrededor del mundo. Ahora también tocó a un negocio “modesto” ser parte del Efecto Taylor Swift. “Todos los días desde que se lanzó el álbum hemos tenido que rechazar gente (en la entrada) porque estamos al máximo de capacidad, lo que demuestra los niveles de los que estamos hablando”, aseguró a People la empleada del lugar, quien destacó que los fans de Taylor han demostrado una gran actitud cuando logran ingresar. “Lo que ha sido genial es que los fans han sido increíbles. Los hemos hecho cambiarse de lugar para compartir mesas con extraños y permitir que la gente entre por la puerta, lo cual es realmente genial”, explicó. ¿De qué habla The Black Dog, la canción de Taylor Swift que popularizó un bar en Londres? La canción The Black Dog de Taylor Swift cuenta la historia de una persona que visita regularmente dicho bar y que, sin darse cuenta, deja indicios de sus estancias en el local, en los que se reúne con otra mujer, lo que ha sido interpretado como otra traición de un novio de la cantante (posiblemente Matty Healy, vocalista de The 1975) hacia ella. Más allá del misticismo que pueda contener la canción, el gran impulso que tuvo para el bar londinense fue bien aprovechado por su administración que ya se “apropió” del nombre de la cantante para incluirla en dos opciones disponibles en el menú. “Tenemos nuestra Swift Half, que es nuestra cerveza Black Dog, y también tenemos la Swift Burger, que es una hamburguesa clásica con nuestra salsa especial de la casa con papas fritas y salsa de chile. Han sido muy populares”, contó Cowley.