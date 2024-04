En la batalla de divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt los hijos comienzan a tomar partido





29/04/2024 - 17:18:53

En agosto del año pasado, Angelina Jolie anunció que había elegido a su hija Vivienne, de 15 años, como asistente mientras se desempeñaba como su asistente el en la adaptación teatral de la famosa novela de SE Hinton, The Outsiders. Y en el estreno del espectáculo de Broadway el 11 de abril en Nueva York, la orgullosa mamá no pudo evitar hablar efusivamente de su talentosa hija. Su aventura musical es sólo la última muestra de la estrecha relación que Angelina Jolie comparte con sus seis hijos. Sin embargo, cuando se trata de su papá Brad Pitt, las cosas son más complicadas para Maddox, de 22 años, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 17, y Vivienne y su hermano gemelo, Knox, de 15. “Los hermanos se pelean por sus padres”, le dijo una fuente a la revista Life & Style sobre los hijos Jolie-Pitt, quienes están tomando partido en la amarga batalla por el divorcio de los actores, que comenzó en 2016 e incluye una guerra en curso por la bodega francesa de la ex pareja, así como por la custodia de los hijos menores de edad. “Mientras Maddox, Pax, Zahara y Vivienne están firmemente en el equipo Angelina, Shiloh y Knox continúan hablando con su padre. Los otros niños no entienden su conexión con Brad. Intentan persuadirlos para que cambien de bando y eso genera mucha tensión”, explicó el informante.

“Brad Pitt admite que ha cometido errores", dice la fuente, "pero Angelina ha sido implacable al hacerlo sufrir por lo que ha hecho". De hecho, en su última contrademanda contra el actor, la protagonista de Maléfica mencionó el incidente que ocurrió durante el vuelo que hicieron en 2016 que la inspiró a solicitar el divorcio, detallando públicamente por primera vez lo que sucedió entre él y sus hijos. Y supuestamente no fue nada bueno. “Pitt estranguló a uno de los niños y golpeó a otro”, decían los documentos legales presentados en abril. “Los niños estaban asustados, lloraban mucho”. Nunca se presentaron cargos y Knox y Shiloh aparentemente estaban dispuestos a darle a Brad una segunda oportunidad. "Lo ven a menudo y le envían mensajes de texto", revela la fuente a Life & Style. “Shiloh y Knox siempre tuvieron un vínculo especial con él. Viv también lo hizo por un tiempo, pero en los últimos años se ha distanciado; trabajar con Angelina en la obra fue una gran parte de eso”. Aunque Angelina no está entusiasmada con la relación de Shiloh y Knox con Brad, la fuente dice que "actúa con cuidado porque lo último que quiere es que se unan más". De todos modos, es poco probable que pueda persuadir a Shiloh y Knox para que abandonen a su papá. Según la fuente, Shiloh rechaza las sugerencias de sus hermanos de alejarse, mientras que Knox es "un mini Brad" que adora a su padre. "Brad está feliz de que puedan valerse por sí mismos", dice la fuente. "Está agotado por las peleas, pero tampoco se da por vencido con el resto de la familia".