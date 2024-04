Vida nueva en España: Amber Heard celebra sus 38 años alejada de Hollywood





24/04/2024 - 18:28:31

Amber Heard cumplió 38 años este lunes 22 de abril, unas semanas después de que su hija Oonagh Paige cumpliera su tercer cumpleaños el 8 de abril. En los últimos meses, Amber Heard ha sido vista en raras ocasiones, saliendo a correr por Madrid paseando por las calles de la capital española. En cada oportunidad que ha sido captada por los fotógrafos se muestra feliz y amable con los fans que se acercan a ella. Y es un hecho, desde la batalla legal con su ex esposo, Johnny Depp, su vida ha dado un giro radical. El bajo perfil con el que ahora vive, se nota en la foto que compartió el lunes pasado con motivo de su cumpleaños. En la imagen se ve a Heard en una discreta celebración rodeada de botellas de vino y con una copa en la mano. "Es un tipo de cumpleaños con champán", escribió la protagonista de Aquaman.

Recientemente, una fuente aseguró a la revista People que la actriz decidió irse a vivir a España después del caos que ocasionó el veredicto del juicio, en el que Johnny Depp salió favorecido "Simplemente tenía que salir de los EEUU Fue un resultado que Heard calificó de revés para otras mujeres en ese momento", aseguró la fuente. La publicación más reciente de Heard en Instagram fue el 3 de enero, cuando compartió fotos detrás de cámaras durante la grabación de Aquaman and the Lost Kingdom. La actriz, que actualmente no tiene ningún proyecto próximo, repitió su papel de Mera en la secuela de superhéroes, que llegó a los cines en diciembre pasado. "Después de todo este tiempo, Aquaman 2 causó sensación (lo siento, es demasiado fácil). Gracias a todos mis fans por el abrumador apoyo y amor en el regreso de Mera a AQ. Muchas gracias", escribió en Instagram.