Thalia muestra todo lo que su sobrina carga en su bolsa





24/04/2024 - 18:35:16

Aunque su relación tía-sobrina siempre ha sido buena a través de los años, son muy pocas las veces que Thalia y Camila Sodi presumen ante sus seguidores estar juntas, por lo que, una vez más, este par nos contagió de sus divertidas aventuras.

Thalia compara a su sobrina Camila Sodi con Mary Poppins La cantante y la actriz se encontraron en Nueva York, al interior de una tienda departamental, y Thalia no se quedó con las ganas de exhibir a Camila tras notar la cantidad de cosas que guarda en su bolsa color vino para aliviar o resolver cualquier situación. “Estamos haciendo una historia porque no es posible que me encontré con Mary Poppins, a Mary Poppins original porque trae todo en su bolso. Literal que trae hasta la sombrilla, ¿qué onda? Te amo”, comentó la intérprete de Troca mientras enfocaba con su celular el contenido de la bolsa. @thalia Random video con mi sobrinita Camila y descubriendo su bolso de Mary poppins! Mujer prevenida vale por dos 😂🤪💕 ♬ original sound - Thalia Camila Sodi entró en el juego y un tanto cohibida pero también ansiosa por mostrarle todo lo que la acompaña día con día, lo primero que sacó fue un cisne chiquito de plástico y luego un gorrito tejido para el frío. “Si ustedes creen que lo vieron todo, no vieron nada”, dijo Thalia para luego explicar que si alguien ha caminando mucho por las calles de Nueva York, su sobrina trae la solución. Se refirió a una caja de curitas para aliviar o proteger pequeñas heridas en los pies ocasionadas por el zapato. “Te lo juro, estamos a salvo con la bolsa de Mary Poppins. ¡Me duele el estómago!”, exclamó Thalia y Camila Sodi le propuso unas pastillas para gastritis, agruras o malestar en general. “¡Mis manos están secas como una langosta!”, gritó su tía y ni tarda ni perezosa, la protagonista de Rubí sacó una crema hidratante para ella. “No, por favor, todo lo tiene. Te voy a decir lo que sí me traumó y que sí está muy cañón. ¿Qué tienes?”, preguntó Thalia y la mamá de Jerónimo y Fiona sacó unos calcetines blancos. Con todo esto, Camila Sodi muestra que no sólo el corazón de una mujer puede estar lleno de secretos, también su bolsa tiende a estar llena de “soluciones” o cosas muy necesarias para toda ocasión.