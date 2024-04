Estudio: El choque de dos placas tectónicas puede partir la Tierra en dos





24/04/2024 - 13:31:35

Infobae.- Nuestro planeta está en constante movimiento. Pero no solo alrededor del Sol o mismo sobre su propio eje. Es un planeta vivo desde sus entrañas, con los diarios movimientos de sus placas tectónicas a decenas de kilómetros bajo su superficie. En una presentación en la conferencia de la Unión Geofísica Estadounidense celebrada en San Francisco en diciembre pasado, investigadores de instituciones de Estados Unidos y China revelaron haber descubierto que el Tíbet puede estar partiéndose en dos bajo el creciente Himalaya, con pedazos de la placa continental desprendiéndose. Los científicos publicaron recientemente una versión de su investigación que aún no fue revisada por partes. La investigación muestra que la geología debajo de la cadena montañosa más alta del mundo puede ser incluso más compleja de lo que se creía anteriormente. El Himalaya crece porque dos placas tectónicas continentales, la india y la euroasiática, chocan bajo esta colosal cadena montañosa. Las placas tectónicas son como las piezas de un rompecabezas que integran la corteza terrestre. Ellas se mueven sobre el manto de la Tierra, el cual debido a las presiones que resiste, se puede encontrar como una “pasta viscosa” o en estado sólido. En los casos en que las placas oceánica y continental chocan, la placa oceánica más densa se desliza debajo de la placa continental más ligera en un proceso llamado subducción. Sin embargo, cuando dos placas continentales igualmente densas chocan (como es el caso debajo del Himalaya), no es tan sencillo predecir qué placa terminará debajo de la otra, y los geocientíficos aún no están seguros de qué está sucediendo exactamente en el Tíbet. El Himalaya es una maravilla geográfica que lleva 52 millones de años en desarrollo y tiene en su cadena montañosa el monte Everest, el pico más alto del mundo, con 8.848 metros. A mediados del Eoceno, la Placa India (que entonces era una isla) chocó contra la Placa Euroasiática y finalmente formó las montañas más altas del mundo. Durante décadas, algunos científicos han argumentado que la Placa India ha resistido una profunda inmersión en el manto (también conocida como subducción) y, en cambio, se desplaza horizontalmente bajo la Placa Euroasiática, la otra placa tectónica que hace posible esta obra maestra montañosa. Sin embargo, una facción opositora insiste en que la Placa India en realidad se está subduciendo debajo de la Placa Euroasiática y se está derritiendo en magma. Pero un equipo internacional de profesionales en geodinámica decidió seguir un tercer camino, tomando prestadas sabias palabras de un famoso meme: “¿Por qué no ambos? Su nuevo estudio sostiene que la placa india que se encuentra debajo de la región del Tíbet está experimentando un proceso conocido como delaminación, donde la parte superior de la placa roza la planta euroasiática mientras la parte inferior se divide y se subduce hacia el manto. Comprender la dinámica en juego entre 100 y 200 kilómetros debajo de estas montañas puede ayudar a los científicos a completar una imagen más precisa de cómo se han formado los Himalayas y, al mismo tiempo, comprender las posibles amenazas sísmicas para la región. Los investigadores presentaron originalmente sus hallazgos en diciembre de 2023 en la conferencia de la Unión Geofísica Estadounidense y ahora publicaron una preimpresión sin revisión por pares en la revista científica ESS Open Archive.

Si bien esta apertura tectónica ha sido teorizada e incluso recreada utilizando modelos informáticos, esta es la primera vez que los científicos captan una placa en el acto de deslaminarse. “No sabíamos que los continentes podían comportarse de esta manera y eso, para la ciencia de la tierra sólida, es bastante fundamental”, dijo el doctor Douwe van Hinsbergen, geodinámico de la Universidad de Utrecht. Pese a la posible preocupación, los estudios de la densidad del manto y la corteza sugieren que la placa continental india, bastante flotante, no debería hundirse tan fácilmente, lo que significa que es probable que las secciones sumergidas de la corteza aún deban estar moliendo bajo el vientre de la placa euroasiática en lugar de ser hundido en las profundidades del manto. Otra posibilidad es que la placa india se esté distorsionando de una manera que hace que algunas partes se arruguen y doblen, y otras se hundan y se hundan. El geofísico de Stanford Simon Klemperer se interesó en una zona cerca de Bután, en el noreste de la India: la zona de subducción se curva allí debido a la composición no uniforme de las placas indias. Klemperer tomó una serie de mediciones de isótopos de helio (específicamente, helio-3) que afloraban en manantiales cercanos. Después de recolectar muestras de unos 200 manantiales a lo largo de unas 900 kilómetros, encontraron una línea marcada donde las rocas del manto (subducción) se unen con las rocas de la corteza (sin subducción). Sin embargo, un trío de manantiales al sur de esta línea contenían firmas del manto; en otras palabras, la Placa India probablemente se estaba dividiendo en dos. Además, el análisis de terremotos de cientos de estaciones sísmicas también pareció resaltar dos " manchas " que probablemente apuntan a una losa inferior separándose de una losa más alta. Aunque este drama se ha estado desarrollando durante millones de años, los científicos apenas están comenzando a descubrir la compleja dinámica de lo que forma las masas de tierra en todo el mundo. Comprender cómo y por qué las placas a veces experimentan este comportamiento de “por qué no ambos” ayudará a predecir mejor los peligros de terremotos tanto en “el techo del mundo " como en el resto de las fallas, en cualquier lugar donde una fuerza imparable aparentemente se encuentre con un objeto inamovible.