Xiaomi revienta con su nuevo coche eléctrico, han fabricado 10.000 unidades en un mes





29/04/2024 - 19:08:50

No paran de llegar noticias impresionantes desde China a raíz del lanzamiento del Xiaomi SU7. Y es que esta misma mañana Lei Jun, CEO y fundador de Xiaomi, ha anunciado a través de su cuenta oficial en X que se ha llegado a la impresionante cifra de 10.000 unidades fabricadas del SU7 en tan sólo 32 días, un hito sin precedentes dentro de la industria. De hecho, para que os podáis hacer una idea de la dimensión de esta noticia, el primer Tesla Model 3 sólo pudo fabricar un total de 260 unidades en su primer trimestre de vida y 2.425 unidades en el segundo a pesar de que sus estimaciones apuntaban a un total de 5.000 unidades producidas a la semana algo que, por desgracia, no pudo conseguirse a diferencia de lo que sí que ha hecho Xiaomi. No cabe duda de que las cifras alcanzadas por Xiaomi en lo que a la fabricación de su primer vehículo eléctrico se refiere han sentado un precedente que nunca antes habíamos visto, pero es algo que no va a frenar la ambición de la marca. De hecho, el propio Lei Jun anunció el pasado 25 de abril con motivo del Salón del Automóvil de Beijing que la idea de la marca es registrar la cifra de 100.000 unidades entregadas antes de terminar el año. Sin duda, éstos números son tremendamente ambiciosos y van a depender muchísimo de la capacidad de fabricación de su gigantesca (y robotizada) factoría. A día de hoy parece que todo va sobre ruedas para Xiaomi, pero no se debe dejar de lado el hecho de que la producción depende de unos proveedores que hasta ahora han sido realmente fiables, pero en un futuro cercano no conocemos cómo van a responder. De lo que sí que tenemos certeza es de que el Xiaomi SU7 está siendo un golpe encima de la mesa tremendo contra otras marcas de reconocido prestigio como es el caso de Tesla, y todo ello teniendo en cuenta que el coche sólo se vende en China. Los usuarios europeos estamos deseando probarlo y tenerlo disponible para su compra pero, al menos de momento y según lo que ha indicado la propia Xiaomi, por ahora tocará esperar unos cuantos años más.