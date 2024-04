Tres mujeres se contagian del VIH con un facial vampiro





29/04/2024 - 18:56:13

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) creen haber encontrado los primeros casos de personas que contrajeron el VIH a través de un tratamiento estético con micro agujas. Se trata de tres mujeres que se hicieron un facial vampiro en un spa médico sin licencia en Albuquerque Nuevo México. En su informe, los CDC, que realizaron una investigación conjunta con el departamento de salud de Nuevo México, encontraron importantes irregularidades para un centro de este tipo. Por ejemplo, se reutilizaron equipos desechables destinados a un solo uso, también tenían viales de sangre sin etiquetar en la encimera de la cocina, en una nevera, junto a otros inyectables médicos como botox y lidocaína, y también junto a alimentos; así como agujas abiertas. Tampoco se encontró en el local ningún esterilizador a vapor y se confirmó que la superficie del equipo de procedimiento, así como las puntas de material desechable se limpiaron con toallitas, aerosoles, desinfectantes y alcohol, para reutilizarse. A todo esto se suma el no tener las licencias apropiadas para operar. El lugar fue cerrado posteriormente, cuando las autoridades identificaron “prácticas que potencialmente podrían propagar infecciones transmitidas por la sangre".



Los hechos Todo comenzó en 2018, cuando una mujer de alrededor de 40 años, dio positivo en una prueba de VIH, a pesar de no tener ningún factor de riesgo conocido. La mujer dijo haber estado expuesta agujas durante un facial vampiro que se había realizado en esta clínica. El departamento de salud de Nuevo México empezó a investigar y ofreció pruebas gratuitas a todas las personas que se hubiesen sometido a cualquier tipo de procedimiento con inyecciones en ese centro. Las otras dos mujeres que contrajeron el virus VIH en ese local también eran mujeres de mediana edad que se habían sometido a faciales vampiro en 2018. Una fue diagnosticada con el virus en su fase más temprana, pero la otra tuvo que ser hospitalizada con síntomas graves en el 2023. ¿Que es un facial vampiro? Se trata de un procedimiento estético con plasma rico en plaquetas que se administra mediante micro agujas. Como parte de este tratamiento se extrae sangre a una persona, se separan sus componentes y se toma el plasma con más plaquetas para inyectarse en la cara del propio paciente y rejuvenecer la piel. Es un procedimiento muy de moda que siguen ciertas celebridades, como Kim Kardashian, pero las autoridades sanitarias advierten que para someterse a cualquier tratamiento estético con agujas, hay que asegurarse que lo ejecuta un profesional médico con licencia y siguiendo los protocolos establecidos. Cuando se realiza de forma segura y adecuada este tipo de tratamiento no debería exponer a los clientes a ninguna infección transmitida por la sangre.