Ministro de Economía: Incremento salarial favorece a los propios empresarios y no hay desempleo





24/04/2024 - 13:35:37

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este miércoles que un incremento salarial favorece a los propios empresarios, porque dinamiza la demanda interna, además de que no ocasiona desempleo. “Lo que ha ocurrido varias veces en nuestros mercados laborales es que estos incrementos no han suscitado mayor desempleo. Hoy estamos en el mercado laboral con la mayor tasa de participación de las personas en edad de trabajar, más del 76 por ciento”, explicó en contacto con Red Uno. El martes, el presidente Luis Arce y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento del 3% al salarial básico nacional y del 5,85% al mínimo nacional, bajo la premisa de preservar la generación de empleo, el crecimiento y la estabilidad económica. Montenegro explicó que un incremento salarial es como inyectarle a la economía poder de compra “y eso va en favor de los propios empresarios a la hora de que se dinamice la producción y la demanda interna”. “Tampoco son incrementos exorbitantes como para rasgarse las vestiduras, se ha repuesto el poder de compra y se ha dado un incremento tanto en el salario mínimo nacional como también en el haber básico”, sostuvo. En febrero del presente año, mediante un Pliego Petitorio, la dirigencia de la Central Obrera propuso al Órgano Ejecutivo un incremento del 8% al salario mínimo nacional y de un 7% al haber básico. El incremento salarial acordado para este año fue debatido por la COB y el Gobierno nacional en mesas de trabajo con argumentos y contrargumentos con base en aspectos técnicos como la tasa de inflación y la dinámica del mercado laboral, según el ministro.