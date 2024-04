Logran primer trasplante a una persona de bomba cardiaca y riñón de cerdo





DW.- En el primer procedimiento médico de este tipo, una mujer de Nueva Jersey (EE.UU.) de 54 años recibió una nueva bomba cardiaca junto con un riñón y un timo procedentes de un cerdo. Esta es la segunda persona viva en el mundo a la que se le ha trasplantado un riñón procedente de un cerdo, aunque modificado genéticamente, informó la cadena pública estadounidense NPR. "No me había sentido tan bien en años", dijo a NPR Lisa Pisano, la paciente trasplantada en el hospital de la Universidad de Nueva York. Un hombre de Massachusetts fue el primero en recibir un riñón de cerdo el mes pasado.

Lisa Pisano mira las fotos de su perro tras las operaciones en el NYU Langone Health de Nueva York.Lisa Pisano mira las fotos de su perro tras las operaciones en el NYU Langone Health de Nueva York. Nueva bomba cardiaca Pisano también recibió un timo del mismo cerdo genéticamente modificado para ayudar a evitar que su cuerpo rechace el riñón, así como una bomba para reforzar su corazón debilitado, explicó el medio estadounidense. "Estoy asombrada", dijo Pisano durante una entrevista junto a su cama días antes de que se anunciara públicamente su trasplante de riñón. "Estoy absolutamente sorprendida de que haya sido una opción para mí. Porque ni siquiera pensé que tuviera esa opción", relató a NPR. El trasplante de Pisano es el último avance en los esfuerzos que científicos de varios centros realizan para utilizar cerdos genéticamente modificados para resolver la persistente escasez de órganos para trasplantes. Más de 103.000 personas se encuentran actualmente en lista de espera para recibir órganos solo en Estados Unidos. Alrededor de 17 mueren cada día porque no pueden conseguir uno.

Un cirujano saca el riñón de cerdo modificado genéticamente del abdomen de Lisa Pisano para comprobar su funcionamiento en el hospital de Nueva York el 12 de abril de 2024.Un cirujano saca el riñón de cerdo modificado genéticamente del abdomen de Lisa Pisano para comprobar su funcionamiento en el hospital de Nueva York el 12 de abril de 2024.



"Fente sostenible e ilimitada de órganos" "Estamos en un nuevo universo en materia de trasplantes", afirmó el médico Robert Montgomery, que dirige el Instituto Langone de Trasplantes de la Universidad de Nueva York, donde se realizó la operación. "Esta sería una fuente sostenible e ilimitada de órganos. Esto sería transformador", agregó en declaraciones al citado medio. Cuando Pisano llegó al hospital, le faltaban semanas, tal vez incluso días, para morir, dijo Montgomery. Años de diabetes le habían cobrado un precio terrible. Había sufrido múltiples ataques cardíacos y estaba en diálisis para compensar la insuficiencia renal. Pisano no era elegible para recibir un trasplante de órgano humano porque tenía muchos otros problemas de salud, especialmente problemas cardíacos graves. Así que aprovechó la oportunidad de conseguir un riñón de cerdo. "Su riñón está funcionando mejor que el suyo o el mío. Así que somos optimistas de que podrá volver a casa y pasar tiempo con sus hijos y nietos y vivir una vida cómoda", dijo Montgomery en la entrevista concedida a NPR.