Siniestros en motocicleta dejan 1.260 heridos y 75 fallecidos en primeros 3 meses de 2024





24/04/2024 - 13:20:11

Según datos de la Policía Boliviana, en el primer trimestre del año se reportaron 1.239 siniestros en motocicletas que dejaron 1.264 heridos y 75 fallecidos. Ante ello, el Gobierno puso en marcha el plan “Seguros al Volante” como medida de prevención, acción y control a este tipo de vehículos. “Desde el Gobierno hemos visto con mucha preocupación como se está registrando un incremento de accidentes de tránsito, principalmente a los que tiene al actor involucrado a las motocicletas (…). Los estudios nos han permitido elaborar este plan denominado ‘Seguros al Volante’ enfocado en mediadas de prevención, de acción y de control”, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Este plan de acción pretende también incentivar a que todos los motociclistas utilicen cascos de seguridad. “Los recientes datos son alarmantes, en los últimos tres meses hemos presenciado más de 1.239 accidentes de tránsito que han causado 1.164 heridos y 75 vidas perdidas, esta tendencia no puede continuar”, enfatizó Ríos. Según los datos estadísticos, en Santa Cruz, del 1 de enero hasta el 16 de este mes, se reportaron 885 accidentes en motocicleta, 217 no portaban casco y 52 personas fallecieron en estos siniestros. El Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y la empresa de seguros y reaseguros personales Univida se reunieron para abordar esta problemática con los estudios realizados por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que identificó que el 40% de los motociclistas que transitan en la ciudad de La Paz no cuentan con cascos de seguridad. Por ello, se elaboró este plan de prevención que fue presentado y es socializado con el sector del transporte y el sector de mototaxistas. Ahora se realizarán campañas de concienciación para el uso de cascos, cursos en manejo defensivo, controles de tránsito y registro de conductores de motocicletas. Se espera que a partir de estas estrategias se puedan disminuir los accidentes en el país.