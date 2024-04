Sylvester Stallone reveló que una lesión en el pectoral lo hizo cambiar el guión de Rocky II





22/04/2024 - 20:41:55

Sylvester Stallone, recordado por su histórico papel como Rocky Balboa, estuvo a punto de comprometer el éxito de “Rocky II” debido a una grave lesión que sufrió durante su preparación para la película. En un encuentro con TMZ, Stallone junto a Arnold Schwarzenegger, compartieron detalles nunca antes revelados sobre su rivalidad histórica, la cual con el tiempo se transformó en una entrañable amistad. Durante la preparación para “Rocky II”, Stallone fue entrenado por la leyenda del culturismo Franco Columbu, quien también era entrenador y amigo cercano de Schwarzenegger. En un desafío propuesto por Columbu, Stallone aceptó participar en una competencia de press de banca, momento en el cual sufrió una severa lesión al desgarrarse el pectoral del hueso. Este contratiempo ocurrió apenas un mes y medio antes de que Stallone asumiera tanto el rol protagónico como la dirección de la secuela de “Rocky”. A pesar de la adversidad, Stallone reveló cómo logró superar el obstáculo para continuar con la realización del filme. Los aficionados de “Rocky” sabrán que el personaje de Balboa es predominantemente zurdo, pero en “Rocky II”, el personaje aprende a pelear con la mano derecha. Este cambio en el guion no fue una casualidad, sino una adaptación necesaria para que Stallone pudiera filmar a pesar de su lesión. Stallone enfatizó cómo la determinación de superar el dolor y seguir adelante es una cualidad que tanto él como Schwarzenegger compartieron en su camino hacia el éxito en el mundo del cine.

Durante la conversación que las estrellas del cine de acción celebraron con TMZ, recordaron como durante sus años de mayor popularidad competían en casi todo, incluyendo por los mejores guiones, el mejor físico, las armas más grandes y el mayor número de enemigos eliminados por película. Quizá el punto máximo de esta rivalidad llegó en 1991, cuando Schwarzenegger logró engañar a Stallone para que protagonizara la comedia de acción y policías “Stop! Or My Mom Will Shoot”, que fue vapuleada por la crítica y el público y contó con la participación de Estelle Getty de “Golden Girls”. Schwarzenegger, en un acto de astucia, hizo que su agente mintiera al agente de Stallone sobre su supuesto interés en el “fantástico” filme e incluso habló con el director Roger Spottiswoode, con quien trabajaría más tarde en “The 6th Day” en el 2000. Esto llevó al agente de Stallone a actuar rápidamente para asegurar el papel para Sly, para alegría de Schwarzenegger, quien buscaba que Stallone tuviera un fracaso en su carrera. En 2022, el actor ya había compartido detalles de esta “jugarreta” que le hizo a su rival durante una entrevista con The Hollywood Reporter. “Leí el guión y era una mierda. Seamos sinceros. Me dije a mí mismo: ‘No voy a hacer esta película’. Entonces acudieron a Sly, y Sly me llamó: ‘¿Han hablado alguna vez contigo de hacer esta película? Y yo dije, sí, estaba pensando en hacerla. Esta película es una idea realmente brillante. Cuando lo oyó, como estaba en la competencia, dijo: ‘Cueste lo que cueste, haré la película’. Y, por supuesto, la película se fue a pique”, reveló el “Roble Austríaco”. A pesar de las malas críticas, “Stop! Or My Mom Will Shoot” logró recaudar $70.6 millones a nivel mundial en taquilla y Stallone recibió el premio al peor actor en los Golden Raspberry Awards (mejor conocidos como Razzies) por su papel como el Sargento Joseph Andrew Bomowski. Irónicamente, 1991 también fue el año en que Stallone y Schwarzenegger, junto con Bruce Willis, se convirtieron en inversores de la cadena de restaurantes temáticos Planet Hollywood, que aún mantiene operativas tres sucursales y cuatro hoteles. La inversión conjunta en Planet Hollywood marcó el inicio de una estrecha amistad entre Stallone y Schwarzenegger, quienes comenzaron a viajar juntos alrededor del mundo para promocionar la cadena de restaurantes. Schwarzenegger expresó su admiración por Stallone, describiéndolo como un gran ser humano e indicando que ahora son inseparables.