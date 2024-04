Tóxica y adictiva: TikTok Lite, la app que paga por ver vídeos, queda a un paso de ser suspendida





22/04/2024 - 20:45:23

Xataka.- Hace unos días te contábamos en detalle cómo funciona TikTok Lite. En ese artículo también hacíamos referencia a las preocupaciones de la Comisión Europea en relación a la mecánica posiblemente adictiva de la nueva aplicación de ByteDance que te paga por ver vídeos. Ahora bien, las cosas se han complicado un poco más en las últimas horas. Este lunes nos enteramos de que Bruselas ha abierto un segundo procedimiento formal contra TikTok en virtud de una posible infracción de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Resulta que la normativa obliga a las grandes compañías a presentar un informe de evaluación de riego sistémico antes de lanzar cualquier funcionalidad o nuevo producto.

El informe de riesgos que nunca existió TikTok Lite está disponible desde hace unos días en España y Francia, pero la compañía nunca presentó un informe de riesgos. Este es uno de los puntos por los que Bruselas está sopesando tomar medidas contra la aplicación. Si bien hay informe de evaluación de ByteDance, este tiene fecha de septiembre de 2023 y no contempla a la nueva app TikTok Lite. De esta forma, la compañía de redes sociales de origen chino tiene hasta el 23 de abril para presentar el informe de evaluación de riegos que ya había sido solicitado en anteriores ocasiones. Además, tiene hasta el 3 de mayo para facilitar información adicional requerida por la Comisión. La petición anterior tenía como fecha límite el pasado 18 de abril.

Tiktok Lite Ue 2 El mensaje de Bruselas a la plataforma es claro: si no brinda la información en los plazos solicitados se expone a consecuencias que van desde multas hasta la suspensión. Veamos. En el primero de los casos, la compañía podría tener que pagar hasta el 1% de sus ingresos anuales totales de su negocio mundial o sanciones periódicas de hasta el 5%. Las sanciones económicas también pueden alcanzar hasta el 5 % de los ingresos diarios medios del proveedor o del volumen de negocios anual mundial. Como decimos, también está sobre la mesa una posible suspensión del programa de Recompensas de TikTok Lite en la UE por preocupaciones sobre la salud mental de los usuarios.



Preocupación en particular para los niños “Sospechamos que la característica TikTok Lite podría ser tóxica y adictiva en particular para los niños, ha dicho el Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior en parte de una publicación en X. Bruselas ha instado a ByteDance a presentar pruebas convincentes de la seguridad de la aplicación y medida para mitigar riegos en el mencionado informe. La edad mínima requerida para utilizar TikTok Lite es de 18 años, pero a la Comisión también advierte sobre la falta de mecanismos efectivos de verificación de edad. En otras palabras, que, al igual que en muchas otras aplicaciones, no es complicado saltarse los controles. Esta preocupación ha sido canalizada a través del primer procedimiento formal.