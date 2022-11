Gremiales, transporte y Conasa advierten medidas de presión para que se apruebe la ley del censo





25/11/2022 - 12:38:44

Los Tiempos.- Gremiales, el transporte pesado y el Consejo Nacional de Salud (Conasa) son algunos de los sectores que advirtieron que en las próximas horas llamarán a reuniones y ampliados de emergencia para tomar medidas de presión, porque la Comisión de Constitución aún no aprueba el proyecto de ley del censo desde hace cinco días. "La sociedad civil se ha manifestado el día de ayer (jueves) de manera contundente que, si no se da lo que se está pidiendo, pues la medida va a continuar y no es un pedido, es un mandato del cabildo de Santa Cruz. Creo que el pueblo está consciente de eso, por eso, nos estamos reuniendo la tarde de este viernes los diferentes sectores de salud, diferentes instituciones para tomar algunas acciones", informó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui. Desde el lunes 21 de noviembre hasta la fecha, la Comisión de Constitución no puede terminar de elaborar el proyecto de ley del censo, pese a que ya existe un consenso en la fecha de la aplicación del Censo de Población de Vivienda en 2024, pero el MAS trabó el tratamiento de la norma y evita que esta contemple la designación de escaños en las próximas elecciones generales de 2025. El dirigente del Transporte Pesado de Santa Cruz dijo que darán el apoyo al paro indefinido que hoy cumple 35 días y que este sábado están convocando a una reunión de emergencia en Chuquisaca para tomar medidas de presión. Pero los Cívicos de Santa Cruz exigen una ley que garantice la distribución de escaños parlamentarios para las próximas elecciones generales de 2025 con los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda. El máximo dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), Toño Siñani, indicó que realizarán un ampliado de todos los sectores que forman parte de la organización y asumirán medidas porque el censo no es una prioridad, sino una obligación. "El día de hoy (viernes) vamos a tener una reunión virtual con los nueve dirigentes para determinar la fecha del ampliado y el lugar. En la misma cita vamos a determinar algunas acciones porque al Gobierno no se le da gana aprobar la ley del censo", dijo Siñani. La noche de este jueves, el tratamiento de la propuesta del censo ingresó nuevamente en un cuarto intermedio en la Comisión de Constitución porque la bancada del MAS rechazó el contenido que se había elaborado entre los legisladores del oficialismo y de oposición.